Albano Bogdo 'thumbon' Robert Berishën për Nora Istrefin, moderatori habit me përgjigjen epike

Konkurrentët e “Ferma VIP” janë vënë përballë disa pyetjeve pikante në sfidën “E vërtetë ose Dënim”.

“Ne të dyve na pëlqen shumë kënga “Ana” të shqetëson ky fakt?”, ishte një ndër pyetjet që Albano Bogdo i drejtoi Robert Berishës për këngën e ish-bashkëshortes së tij, Nora Istrefi.



“S’më shqetëson fare sepse ka 7-8 vite që është bërë kjo këngë”- tha Roberti, i cili tregoi se tashmë kjo këngë i lidhet me emrin e të dashurës së tij aktuale Ana.

Albano: Ne të dyve na pëlqen shumë kënga “O Ana” të shqetëson ky fakt?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Baby G: Dje e kënduam bashkë me Robertin



Roberti: S’më shqetëson fare sepse ka 7-8 vite që është bërë kjo këngë dhe tani më lidhet me këtë këngë sepse femra që kam tani e ka emrin Ana. Kurrë më parë nuk kam qenë i lidhur me një vajzë me emrin Ana.

Albano: Paska rastis kënga fiks



Roberti: Po por nuk më bezdis