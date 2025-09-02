Akuzë e re për sulm seksual ndaj aktorit Gerard Depardieu, ja sa vite burg rrezikon ikona e kinematografisë
Gérard Depardieu është akuzuar për përdhunimin e aktores Charlotte Arnould. Akuza erdhi nga Gjykata Penale e Departamentit të Parisit, sipas stacionit televiziv BfmTv, duke cituar një burim të njohur me çështjen.
Nëse dënohet, aktori francez përballet me deri në 20 vjet burg.
Në gjyqin e tij të mëparshëm, aktori u dënua për sulm seksual dhe u dënua me 18 muaj burg, të cilin ai e ka apeluar.
Në mesin e majit, një gjykatë në Paris e shpalli Gérard Depardieu fajtor për sulm seksual për incidentet që ndodhën në sheshxhirimin e filmit të vitit 2021 “Les Volets Verts”. Dënimi me kusht prej 18 muajsh lidhej me akuzat e ngritura nga dy gra, një dizajnere prodhimi dhe një asistente regjisore.
Gjykata gjithashtu e dënoi atë me dy vjet mospërmbushje të kritereve të pjesëmarrjes dhe e regjistroi në dosjen penale.
