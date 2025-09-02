LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Akuzë e re për sulm seksual ndaj aktorit Gerard Depardieu, ja sa vite burg rrezikon ikona e kinematografisë

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 18:24
Showbiz

Akuzë e re për sulm seksual ndaj aktorit Gerard Depardieu, ja sa vite

Gérard Depardieu është akuzuar për përdhunimin e aktores Charlotte Arnould. Akuza erdhi nga Gjykata Penale e Departamentit të Parisit, sipas stacionit televiziv BfmTv, duke cituar një burim të njohur me çështjen.
Nëse dënohet, aktori francez përballet me deri në 20 vjet burg.

Në gjyqin e tij të mëparshëm, aktori u dënua për sulm seksual dhe u dënua me 18 muaj burg, të cilin ai e ka apeluar.

Në mesin e majit, një gjykatë në Paris e shpalli Gérard Depardieu fajtor për sulm seksual për incidentet që ndodhën në sheshxhirimin e filmit të vitit 2021 “Les Volets Verts”. Dënimi me kusht prej 18 muajsh lidhej me akuzat e ngritura nga dy gra, një dizajnere prodhimi dhe një asistente regjisore.

Gjykata gjithashtu e dënoi atë me dy vjet mospërmbushje të kritereve të pjesëmarrjes dhe e regjistroi në dosjen penale.

Në mesin e majit, një gjykatë në Paris e shpalli Gérard Depardieu fajtor për sulm seksual për incidentet që ndodhën në sheshxhirimin e filmit të vitit 2021 “Les Volets Verts”. Dënimi me kusht prej 18 muajsh lidhej me akuzat e ngritura nga dy gra, një dizajnere prodhimi dhe një asistente regjisore. Gjykata gjithashtu e dënoi atë me dy vjet mospërmbushje të kritereve të pjesëmarrjes dhe e regjistroi në dosjen penale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion