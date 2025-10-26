Aktorja ndan historinë e saj të dhimbshme mbi humbjen e virgjerisë: Jam me fat që shpëtova!
Teri Hatcher, e njohur për rolin e saj në “Desperate Housewives”, ka ndarë përvojën e saj të humbjes së virgjërisë në episodin e fundit të podcastit “Desperately Devoted”. Në një rrëfim të sinqertë, ajo pranoi se nuk ishte edukuar rreth seksit dhe se nuk dinte asgjë për prezervativët kur humbi virgjërinë në adoleshencë. “Nuk dija çfarë ishte një prezervativ,” theksoi Hatcher, duke përshkruar se kjo ndodhi në shtëpinë e prindërve të saj në shtratin e tyre me ujë. Ajo tregoi se nuk kishte marrë një prezervativ dhe se partneri i saj, ashtu si ajo, nuk kishte qenë i sigurt për përdorimin e tij.
Hatcher shprehu falënderimin e saj që kishte kaluar pa pasur ndonjë shtatzëni ose infeksion seksual. “Isha me fat që dola e gjallë,” tha ajo. E ardhmja e saj do të ishte ndryshe po të kishin ndodhur rreziqe të tjera, pasi ajo e përshkroi historinë e saj seksuale si të mbushur me gabime.
Gjatë bisedës në podcast, Hatcher kujtoi se kishte gjetur një prezervativ nga sirtarët e prindërve, duke treguar se përvojat e saj të fshehura ishin të shumta. Më herët, ajo kishte bërë publike se si kishte përjetuar keqtrajtimin seksual nga xhaxhai i saj në moshën 5-vjeçare.
Pas një periudhe të gjatë, në vitin 2006, Hatcher mësoi se xhaxhai i saj, Richard Hayes Stone, ishte arrestuar për ngacmim seksual ndaj fëmijëve. Dëshmia e saj ishte vendimtare për të bindur autoritetet që Stone të pranonte fajësinë për katër akuzat e ngacmimit seksual.
Hatcher ka theksuar rëndësinë e diskutimit të këtyre çështjeve dhe ndarjen e përvojave të saj për të ndihmuar të tjerët që përballen me situata të ngjashme. Kjo histori e saj e ndërlikuar tregon se përvoja personale e celebriteteve ndonjëherë ndihmon për të rritur vetëdijen rreth çështjeve të ndjeshme si abuzimi seksual dhe edukimi seksual.