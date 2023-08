Aktori Nikos Gelia: Erdhëm në Greqi dhe na nxorën nga shtëpitë me justifikimin se ishim shqiptarë

Aktori shqiptar në Greqi Nikos Gelia ka dhënë një intervistë dhe ka folur për racizmin që ka përjetuar në fëmijëri, kur erdhi nga Shqipëria në Greqi. Aktori foli për revistën “7 Meres TV” dhe fillimisht u shpreh: Kam ardhur në Greqi në vitin 1997, kur ende ishte një qëndrim shumë i fortë se shqiptarët janë të këqij, se ata erdhën në vend për të marrë punët e grekëve. Pra, automatikisht, e përjetova intensivisht atë pjesë në mikrokozmosin që kisha.

Në lidhje me mënyrën se si ia ka dalë, Gelia është përgjigjur:Nuk e kam menduar shumë. Nëse diçka më shqetëson, e harroj. Është një mburojë që ka krijuar trupi im. Kur nuk mendoni për diçka, ajo automatikisht nuk ekziston. Gjithashtu, një skenë me një mësuese që më tha se nuk mund të flas për historinë greke, sepse nuk jam grek, më bëri të lexoja pesë herë historinë greke. Ky ishte reagimi im. Nuk qava, as nuk u fsheha. Shkova drejt e në dije.

Po ashtu ai ka deklaruar se pjesa më e vështirë është kur përballej me fëmijët e tjerë, pasi ata e ofendonin gjithmonë dhe nuk luanin me atë. Po ashtu ai ka treguar dhe një episod që i ka ndodhur, kur familjen e tij i nxirrnin nga shtëpia me arsyen se ishin shqiptarë.

Pjesa e vështirë ishte kur përballesha me fëmijët, sepse ata thoshin automatikisht atë që mendonin, pa filtruar asgjë. Ishte e vështirë për mua, kur fëmijët e tjerë nuk luanin me mua dhe sepse ndërroja shkollën shumë shpesh, sepse na nxirrnin nga shtëpitë me justifikimin se ishim shqiptarë, më duhej të krijoja grupe të tjera çdo herë.