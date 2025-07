Aktores së famshme i grabisin bizhuteritë me vlerë 2 milionë euro

Një Richard Mille me vlerë një milion euro, një Patek Philippe me vlerë 200,000 euro, një Brieling, një xhaketë me gurë Cartier, syze dhe varëse me vlerë 300,000 euro të tjera. Totali është me gjashtë shifra.

Ora dhe bizhuteri nga butiqe luksoze. Ata e kishin fshehur çantën në një karrocë dhe u përpoqën të iknin nga Stacioni Qendror, por policia i vuri re pasi ishin shumë të dyshimtë dhe u arrestuan.

Preja e hajdutëve kishte qenë as më pak e as më shumë, por dora vetë, aktorja italo-amerikane Tatiana Luter. 35 vjeçarja po udhëtonte nga Firence për në Milano ku jeton nëna e saj.

Ajo shoqërohej gjithashtu nga një burrë italo-francez dhe një i mitur. Ata hipën në trenin 9514, i cili mbërriti në Centrale në orën 14:50.

Pas tre viktimave ishin hajdutët, të arrestuar nga oficerët e policisë hekurudhore për vjedhje të rëndë. Ata janë tre djem të lindur në Algjeri, të moshës 24, 21 dhe 20 vjeç, me precedentë penalë specifikë dhe të parregullt në Itali.

Ata ishin kapur tashmë në raste të tjera nga forcat e rendit teksa udhëtonin për në dhe nga Milano në kërkim të preve të tyre.

Luter është një aktore me mbi 100,000 ndjekës në Instagram. 35-vjeçarja ka marrë pjesë në filmin Maserati: The Brothers, i cili tregon historinë e lindjes së prodhuesit legjendar italian të makinave dhe që do të dalë këtë vjeshtë në kinema.

Ajo gjithashtu luan në një kast të shkëlqyer, përfshirë Al Pacino-n. 35-vjeçarja italo-amerikane postoi një selfie me yllin e filmave " The Godfather" dhe "Scarface" në rrjetet e saj sociale .

"Tatiana Pacino hyri në bisedë", shkroi me shaka aktorja. Në vitin 2015, Luter u shfaq edhe në sheshxhirimin e filmit "Youth" të Paolo Sorrentinos./a2