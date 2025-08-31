Aksidentohet Mevlan Shaba, fotografia nga vendi i ngjarjes
Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 19:52
Showbiz
Mevlan Shaba ka ndarë me ndjekësit e tij në Instagram pamje nga një aksident që ka pësuar së fundmi.
Në fotografi shihet makina e tij me dëmtime të dukshme në pjesën e përparme.
“Aksident! Kush na ka mallku”, ka shkruar Mevlani pranë imazhit, duke lënë të kuptohet se ngjarja i ka shkaktuar shqetësim.
Ende nuk dihet nëse ka pasur të lënduar nga kjo ngjarje rrugore megjithate nga pamjet duket se ka pasur vetem deme materiale ne automjet.