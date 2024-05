“Ai në syrin e publikut është viktima e kësaj shtëpie”/Einxhel bisedon me Semin

Para disa ditësh Einxhel me Ilirin ka pasur një debat të ashpër mes njëri-tjetrit.

Në një bisedë me Semit ajo i thot asaj se akoma nuk po e përtyp dot faktin që Iliri u zgjodhi preferuari nga publiku duke i ditur reagimet dhe veprimet e tij brenda kësaj shtëpie.

“Ai njeri akumulon dhe bën viktimën në Prime.Në syrin e publikut ai është viktima në këtë shtëpi.Nuk e di si ma ka mbajtur goja për ti thënë që ti shite historinë e jetës tënde për një lojë sepse e dija që gjëja do të degradonte.Ai më ka thënë non stop fallxhore e shumë gjëra të tjera.Nuk më intereson nëse dola keq në Prime pasi atë që e kam e them dhe do vazhdoj ta them që ai njeri nuk më pëlqen aspak,“-shprehet ajo e shqetësuar.TCH