''Ai me quajti moter, une...''/ Efi bën veprimin 'epik' për Luiz Ejllin pas daljes nga "BBVA"

Efi Dhedhes u largua nga shtëpia e Big Brother VIP Albania javë më parë. Ajo u eliminua brenda natës gjatë një spektakli, ku iu dha mundësia Deamishelit që t’i dërgonte në nominim tre banorë.

Në nominim me Luiz Ejllin dhe Kiara Titon, publiku vendosi që Efi ta linte garën e madhe prej 100 mijë eurosh.

Ish-konkurrentja e “Përputhen” ndjeu keqardhje të madhe pas largimit, pasi ishte në grup me këngëtarin shkodran dhe njëra ndër aleatet e tij më të mëdha. Ajo së fundmi ka postuar disa video në InstaStory, me anë të të cilave tregon se është gjithmonë me Luizin dhe se ai do të jetë fitues i këtij formati.

Fjalët e plota të Efit:

“Përshëndetje të gjithëve. Doja të bëja këtë video për t’iu lajmëruar se nuk do të jemi në dy Prime-t e ardhshme, as sot as të shtunën. Nuk jam në Tiranë. Por që pavarësisht kësaj, dua në çdo lloj momenti të tregoj mbështetjen time ndaj Luizit.

Në këtë pikë dua të them që jam shumë e mërzitur që jam këtu ku jam që nuk jam pranë tij, por që fundja kjo nuk ishte në dorën time.

Përveç se e shoh veten brenda, siç e kam thënë dhe vazhdoj të them prapë, ndoshta jam këtu fizikisht, por shpirtërisht jam aty pranë siç ai më quajti motër, unë do ta quaj vëlla.

Realisht e kam shumë përzemër pasi është njeriu më i mirë aty brenda ose i vetmi njeri i mirë, duke përjashtuar edhe Kiarën sidomos në këto momente.

Normalisht edhe Kiarën, një nga njerëzit që kam përzemërt. Kur e shoh Luizin tani që jam këtu, që është vetëm në lojë, pavarësisht se e ka Kiarën pranë tij.

Në aspektin e lojës e shoh totalisht vetëm, mërzitem shumë dhe nuk rrija dot pa thënë diçka për këtë pjesë.