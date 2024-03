"Adoleshent i vonuar"/ Degradon në ofendime debati mes Julit dhe Meritonit: O idiot, gomar

Debatet me tone të larta dhe ofendime nuk kanë të mbaruar në shtëpinë e “Big Brother VIP3”. Një ditë më parë, Julian Deda është acaruar keq me Meriton Mjekiqin, i cili gjatë një loje nuk po ndiqte udhëzimet e Vëllait të Madh.

Si pasojë, aktori i njohur i është drejtuar me fjalë ofenduese moderatorit, duke e quajtur ‘gomar’ dhe injorant’. Nga ana tjetër, edhe Meritoni ia ka kthyer me të njëjtën monedhë.

Pjesë nga debati:

Juli: A e kishe në zarf nga Vëllai i Madh të lexosh kartëmonedhat? Kartëmonedhat janë ato?

Meritoni: Ti nuk respekton as lojën

Juli: Unë s’e respektoj? A e di çfarë është kartëmonedha mo injorant. Idiot! Ik mo idiot, gomar

Meritoni: Ti qenke debil o vëlla

Juli: Çfarë jam unë?

Meritoni: Debil

Juli: A e di që debil është sëmundje? O idiot, o gomar

Meritoni: Ti je i marrë

Juli: Një budalla e gjysmë je, kaq je

Meritoni: Ti qenke një debil. Përveçse je një adoleshent i vonuar, një njeri jo serioz, ti qenke debil

Juli: Pusho!

Meritoni: Kjo është mënyra sesi duhet të qasesh me ty, me të bërtitura, ik more kalama

Juli: Pusho, mo budalla.