LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Adelina Ismaili mori para të mëdha nga Kurti, ja çfarë ndikimi pati në zgjedhje?!

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 22:26
Showbiz

Adelina Ismaili mori para të mëdha nga Kurti, ja çfarë

Ish-zv/kryeministri i Kosovës, Haki Abazi, tashmë i larguar nga Vetëvendosje e ka akuzuar ish-partinë e tij se me fondet publike ka intervenuar në zgjedhjet lokale duke orientuar votën e qytetarëve.

Ai zbuloi se këngëtarja e njohur Adelina Ismaili ka marrë mijëra euro nga ministri në detyrë i Kulturës, Hajrulla Çeku, i cili garon në zgjedhje si kandidat i Vetëvendosjes në Prishtinë.

“Politika është në nivelin e manipulimit dhe orientimit të votës. Përndryshe Çeku ka qenë ministër në qeverinë Kurti, është nga Prizreni gjithë jetën e tij dhe është paraqitur si kandidat për kryetar në Prishtinë për idenë e kapitalizimit të orkestrimit dhe formës së shpenzimit të buxhetit të Ministrisë së Kulturës pa kontroll.

Për shembull kemi një paraqitje të një këngëtareje me famë këtu si Adelina Ismaili, e cila në natën e fundit parazgjedhore meqë kishte marrë subvencione të jashtëzakonshme nga Ministria e Kulturës bën ndikimin e saj tek njerëzit për votën ndaj ish-ministrit të Kulturës si kandidat.

Këtu nuk e them që është jashtë rregullave të lojës por e kuptoni që nuk ka lidhje te votuesit me programin dhe cilësinë e kandidatit”, tha Haki Abazi.

I vendosur përballë faktit se këto tendenca me këngëtarët, aktorët dhe influencerët që përqafojnë një parti politike, janë të njohura edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Abazi tha se buxheti i Kosovës nuk krahasohet dot me të Amerikës dhe se nuk donte të cenonte integritetin e personaliteteve publike me këtë deklaratë.

“Nuk nënshtrohet askush atje në kuptimin e fushatës elektorale për shkak se merr tendera ku e di unë një i afërt i familjes aty”, tha më tej ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion