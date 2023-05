A vazhdon miqësia me Efin pas daljes nga "BBV2"? Luizi thyen heshtjen dhe habit me përgjigjen epike

Këtë të martë Luiz Ejlli ka qenë i ftuar në emisionin “Shqipëria Live” dhe u ka dhënë përgjigje shumë pyetjeve dhe thashethemeve dhe ka treguar projektet e reja të tij. .

Gjithashtu Luizi ka treguar edhe për miqësinë e tij me Efin nëse ata janë sqaruar pas daljes nga shtëpis dhe për këtë është përgjigjur:

Kur pash babin e Efit kur erdhi ta takoj më erdhi turp nga vetja për fjalët që i thash… e pash se Efi donte ca shotsa të tregonte që më ka dashur dhe më do dhe e du… si jam i ngarkuar unë janë edhe ato, po do vij pjesa që do qetësohemi dhe do vij momenti që do flasim si me Efin edhe me shumë banorë.