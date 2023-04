“A më do Kiara jashtë?” Efi i përgjigjet Luizit

Luizi dhe Efi, miqësia e të cilëve, krijoi një atmosferë ‘dashuri dhe urrejtje’.

Pas përfundimit të prime-t, ku u thanë shumë fjalë që nënkuptonin ‘fundin’ e një miqësie, ata kanë festuar në mënyrën më të mirë të mundshme.

Kanë kënduar, kërcyer dhe në festën e tyre nuk ka munguar as alkooli, ku duket se e kanë tepruar paksa.

Teksa ishin ulur në tavolinën e ngrënies, Luizi pyet Efin nëse ‘Kiara a më do jashtë?”.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Kiara a më do jashtë?

Efi: Je shumë i mirë për jashtë.

Luizi: Po të pyes, Kiara a më do?

Efi: Të do, por është një keqkuptim mes nesh.

Luizi: Keqkuptim mes ju të dyjave. Kiara më do, ti më do.

Efi: Dashuri miqësore e dashuri dashurore

Luizi: Ça keni ju me njëra-tjetrën punë për ju. Kiara më do, ti më do.

Efi: Të do, nuk ndërhyj në atë pjesë.

Luizi: Po pra, ti më do, Kiara më do.

Efi: Unë të kam shumë xhan

Luizi: Po pra, në mënyrat e tua. Ti më do me mënyrën tënde, Kiara me të veten.