"A ke b*thë?", Sara përplaset ashpër me Erjolën: Nëse del video do më kërkosh falje

Pas disa komunikimesh që Erjola bëri me Riken, vendosi të përballet me Sarën pasi mendon që kjo e fundit ka shprehur që do ta nxjerrë nga shtëpia.

Sara i kërkon t’i tregojë se cili banor ia ka thënë këtë gjë sepse nuk është e vërtetë. Erjola vazhdon të besojë se Sara ka dashur që ajo të dalë jashtë, ndërkohë që kjo e fundit flet e bindur që nuk e ka thënë një gjë të tillë. Madje e pyet Erjolën nëse do i kërkojë falje kur të dalë video që nuk ka përmendur emrin e saj fare.

Sara: Nëse del video që them që nuk del ti, çfarë do bësh, do më kërkosh falje në Prime?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sara: Do më kërkosh falje në Prime për fjalën hipokrite? Se del video ku kam thënë që del Françeska, ti çfarë do bësh?

Erjola: Arsyet nuk ti di po ec. Me njerëz që i kam dhënë dashuri nuk dua 0 të komunikoj me këto lloj tonesh.

Sara: Nuk kam detyruar njeri të flasë me mua, nëse ti nuk do të flasësh, mos më fol. Pyetja vjen sërish, në rast se del video dhe unë nuk kam thënë emrin tënd, t’i çfarë do bësh, do më kërkosh falje në Prime.

Erjola: E ke thënë dhe ti e di shumë mirë ku e ke thënë. Do që të dal unë, ke dëshirë.

Sara: Kush të tha moj motër, se e përballoj unë. A ke b*thë, je femër që ke shumë guxim, më thuaj kush ta ka thënë? Po nëse del video dhe nuk të kam thënë, çfarë do bësh, do më kërkosh falje? Pse dua unë të dalësh ti, kur mua më vjen një banor i ri i them ej njerëzit e mi më të afërt janë Fatjoni, Erjola, Bardhi dhe unë. Pse dua unë të dalësh ti?