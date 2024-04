“A je normale?”, Juli “mollë” sherri, kriset marrëdhënia mes Heidit dhe Romeos në suitën e BBVA3!

Çifti Romeo Veshaj dhe Heidi Baçi kanë debaruar me njëri-tjetrin në orët e para të mëngjesit në ‘BBV’. Konkurrentja ishte mërzitur me banorin, sepse ai e la vetëm atë në suitën që “Vëllai i Madh” i surprizoi çiftin.

“Prekem se janë më të rëndësishme sqarimet me Julin sesa me hedh “funn” me mua”– i tha Heidi, megjithëse Romeo u shpreh se kjo gjë nuk është e vërtetë.

Banorja i tha aktorit që ti kërkonte falje, ndërsa ky i fundit u shpreh: “Të thashë njëherë. U mërzite dhe më shan mua. A je normale moj, më ka kapur koka?”, ndërsa Heidi shpërthen në të qeshura.

Pjesë nga debati:

Heidi: Nuk po bëj lojë

Romeo: Ku u preke moj shpirtë?

Heidi: Prekem se janë më të rëndësishme sqarimet me Julin sesa me hedh “fun” me mua

Romeo: Ok, kështu do të më nxjerrësh mua? E mendon kështu? Ti i mendon më të rëndësishme debatet me Julin sesa të qëndroj me ty!

Heidi: Unë u mërzita

Romeo: E kuptoj

Heidi: Jo se kupton fare

Romeo: Të zihem unë me ty për Julin?

Heidi: Thuaj më fal

Romeo: Të thashë njëherë. Si vjen të më përmendësh Julin mua? Je në terezi?

Heidi: Çfarë bërë? Tani unë e kam fajin?

Romeo: Jo se ke ti fajin….

Heidi: Po unë u mërzita

Romeo: U mërzite dhe më shan mua. A je normale moj, më ka kapur koka?

Heidi vazhdon të qeshë