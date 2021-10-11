LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

A ishte postimi për Andin? Jasmina fshin fotografinë

Lajmifundit / 11 Tetor 2021, 12:06
Showbiz

A ishte postimi për Andin? Jasmina fshin fotografinë

Andi dhe Jasmina janë kthyer sërish në qendër të vëmendjes në mediat rozë.

Kjo ndodhi pasi dyshja bën një ballafaqim në “Për’puthen”, pas katër muajve.

Andi, sot feston ditëlindjen ku në adresën e tij pranoi urime të shumta.

Ndër personat që u kujdesën ta urojnë edhe pse nuk kanë ndonjë afirmitet ishte edhe Jasmina.

Ajo kishte publikuar në Instastory disa copë torte, ku në to kishte shkruar shkronjën A, duke lenë hapësirë për dyshime që këtë befasi të bukur ia ka dedikuar pikërisht atij.

A ishte postimi për Andin? Jasmina fshin fotografinë
Nuk kaluan shumë minuta ku duket se ajo u pendua duke e fshirë ketë postim.

Ndoshta e gjithë kjo ishte për të marr vëmendje apo ka ndonjë shpresë për ribashkim mes tyre.gazetaexpress

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion