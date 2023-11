A është bërë pishman ndonjëherë Olta Gixhari? Aktorja habit fansat me deklaratën epike

Aktorja e njohur, Olta Gixhari, u kushton mjaft kohë ndjekësve të saj në rrjetet sociale. Ajo është shumë aktive në profilin e “Instagram”-it, ku ndan me fansat momente nga jeta personale dhe ajo profesionale.

E jo vetëm kaq, pasi anëtarja e jurisë së “Dancing With The Stars”, herë pas here bën edhe biseda virtuale me ndjekësit e shumtë. Ajo nuk ngurron që t’u përgjigjet pyetjeve të ndryshme të tyre.

E kështu ka bërë edhe së fundmi, ku ka marrë pyetje të shumta. Një ndër ta e ka pyetur Oltën nëse është bërë pishman ndonjëherë në jetë.

“A ke ndonjë pishman në jetë”, pyeti ndjekësi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Unë nuk bëhem pishman për asgjë. Pishmani është për njerëzit e dobët”, iu ka përgjigjur aktorja, duke i lënë të nënkuptohet që është një grua dhe nënë e fortë pasi i merr gjërat me sportivitet dhe nuk bëhet pishman për asgjë në jetë.

Kujtojmë se Olta aktualisht është pjesë e jurisë së spektaklit më të madh të kërcimit. Aktorja gjithashtu është duke shijuar edhe suksesin e madh të filmit “Në kuadër të dashurisë”, ku ajo është në rolin kryesor së bashku me këngëtarin e njohur, Luiz Ejlli.