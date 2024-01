A e mbani mend Kevin nga “Home Alone”? Ja si duket sot aktori

Të gjithë e mbajnë mend yllin e “Home Alone” Macaulay Culkin i cili shënon një pjesë të rëndësishme të fëmijërisë të kujtdo me rolin e tij si Kevin. Edhe pse shpesh e shmang vëmendjen, së fundi ai bëri një paraqitje surprizë si model në pasarelë për “Gucci”.

I shoqëruar nga yjet e tjerë si Jared Leto dhe Jodie Turner-Smith, aktori i “Home Alone” dukej i qetë me një veshje të gjallë ndërsa labeli pushtoi Bulevardin Hollywood për shfaqjen e tij “Gucci Love Parade”.

Duke ecur mbi yjet e famshme të Hollivudit me terrakote me duart e futura në xhepa, Culkin kishte një palë pantallona të gjera, një këmishë Havai dhe xhaketë bomber me lule me shkëlqim. Veshja e tij plotësohej me një palë syze dielli dhe një rrip me logo Gucci.

Shfaqja eklektike u dominua nga printet e ndritshme të viteve ’70, veshjet e meshkujve të përshtatura dhe fustanet të mbuluara me pupla të theksuara.

Leto, i cili ka një marrëdhënie të gjatë me shtëpinë italiane të modës, kishte veshur një xhaketë sportive gri, pa këmishë, pantallona të bardha me lidhëse, çizme me taka dhe syze me frymëzim retro.

Muzikantja Phoebe Bridgers gjithashtu u shfaq me një kapelë si Jackie Kennedy. E njohur për ansamblet e saj bardh e zi, këngëtarja kishte veshur një xhaketë të gjatë mëndafshi të errët — të pajisur me një jakë të përshtatshme. E veshur me doreza të zeza dantelle, ajo mbante një çantë të vogël dhe eci në pasarelë me çizme me printe gjarpëri.

Ndërkohë, veshja e Turner-Smith ishte ndër më tërheqëset e mbrëmjes. Ajo kishte veshur një fustan gjigant të mbuluar me pupla portokalli dhe ngjyrë kafe. Një jakë me pendë jeshile bënte kontrast së bashku me syzet dhe dorëzat e shndritshme të lëkurës.faxweb