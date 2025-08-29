A do të kthehet Arbana Osmani në ekran këtë sezon të ri televiziv? Moderatorja jep përgjigjen përfundimtare
Pas suksesit të jashtëzakonshëm të sezonit të parë, Arbana Osmani ka shpërndarë në rrjete sociale një lajm të mrekullueshëm për të gjithë adhuruesit e “Mirembrëma Yje”: sezoni i dytë do të nisë shumë më shpejt nga ç’keni menduar dhe jo nuk do të kthehet në “Top Channel”.
Në një postim në rrjetet sociale, ajo ka zbuluar se ky sezon do të ketë një “shtëpi të re” dhe shumë më tepër surpriza. Të ftuarit do të jenë më të shumtë, temat më të larmishme dhe momentet më të papritura.
Arbana ka premtuar një atmosferë të ngrohtë dhe emocionale, ku çdo episod do të sjellë biseda të thella dhe momente që do të prekin zemrat e shikuesve. “Mirembrëma Yje” nuk është vetëm një program, por një mundësi për të mësuar dhe për të qeshur me të ftuarit, të cilët do të ndajnë histori frymëzuese dhe të paharrueshme.
Për ata që mezi po e presin, lajmi është që ky sezon do të mbajë të gjithë para ekranit, duke krijuar një lidhje të fortë me publikun. Ky program është bërë tashmë një traditë, dhe ky sezon do ta çojë atë në një nivel të ri.