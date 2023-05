A do të ketë një rikthim mes tij dhe Keisit? Kristi përgjigjet për herë të parë!

Big Brother VIP Live nga shtëpia në Top Albania Radio rikthehet këtë të diel, emisioni që i dedikohet drejtpërdrejtë personazheve më të komentuar të momentit.

Banorët e “Big Brother VIP” do të bëjnë një program të mirëfilltë radiofonik nga shtëpia më e vëzhguar dhe më e famshme në Shqipëri gjatë ditës së sotme, ku Top Albania Radio ka ngritur një studio radiofonike.

Sot është hera e fundit që do të zhvillohet “BBV Live nga shtëpia në TAR për këtë edicion, duke qenë se javën tjetër është finalja e madhe.

Këtë herë Blendi Salaj dhe Enxhi Nasufi do të intervistojnë Krist Aliaj, i cili është pyetur nëse mendon se pas daljes mund të ketë një rikthim mes tij dhe ish-banores Keisi Medini dhe Kristi është përgjigjur:

Me mendime nuk do flas, si u zhvillua këtu me mënyrën si perfundoi këtu do ishte çudi të riktheheshim dhe të kërkoja të njëjtën gjë nëse diçka mbyllet me mirë të jetë e mbyllur…