A do të hyjë Butrint Imeri në ‘Big Brother VIP Albania’, reagon Eduart Grishaj

Marrëdhënia e KiaraTitos me Luiz Ejllin nuk ka ende një emër “zyrtar”, por marrëdhënia e saj me Butrint Imerin ka qenë një ndër marrëdhëniet më të mira sipas saj.

Butrint Imeri ka qenë një nga emrat më të komentuar gjatë kësaj jave për të surprizuar Kiarën për ditëlindjen e saj brenda shtëpisë së Big Brother Vip, por kjo gjë nuk ndodhi.

I ftuar mëngjesin e sotëm në “Wake up”, regjisori Eduart Grishaj u pyet nëse “vazhdojnë rekrutimet” për reality show-n.

“Do hyjnë të rinj. A hyn kush[epse nuk e dëgjoi pyetjen?

‘A hyn Butrinti?’ Eduarti kete pyetje e ka lene pa pergjigje.

Do hyjnë dhe dy shumë shpejt. Do ketë edhe hyrje të tjera, nuk është se [do ndalojnë]. Dy shumë të fortë dhe interesantë janë gati.”

Mbrëmë, vetë këngëtari ka ndarë një foto në rrjete sociale ku shkruan se të shtunën do ndodh befasia që publiku ka kërkuar të ndodhë, duke e lënë enigmë çfarë konkretisht.

Në një postim të ndarë pak orë më parë, Butrinti reagoi rreth surprizës duke thënë se ndodhej në Francë. Nuk dihet nëse kjo ka të bëjë me ish-partneren e tij, Kiara Titon apo me ndonjë projekt të ri muzikor.

Kujtojmë se Kiara ka folur për marrëdhënien e saj me këngëtarin dhe ka thënë se ishtë personi i duhur, por në kohën e gabuar, pasi ishin shumë të vegjël në moshë për të përballuar një marrëdhënie dashurie.