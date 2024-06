A do ta shohim Ori Nebijaj më në ekran? Kjo video tregon çdo gjë për të ardhmen e moderatores

Ori Nebijaj kandidoi këtë vit si deputete për listat e Partisë Demokratike, por pëlqimi i publikut nuk mjaftoi që ajo të merrte mandatin. Pavarësisht se mblodhi një numër të konsiderueshëm votash, Ori nuk u zgjodh si deputete, duke qenë se demokratët morën vetëm 15 mandate në kryeqytet. Pas zgjedhjeve dhe përfundimit të emisionit të mëngjesit “Wake Up”, Ori vendosi t’i rikthehej emisionit të saj shumë të dashur “Pushime On Top”.

“Pushime On Top” përfundoi dhe të gjithë u bënë kurioz nëse Ori do të rikthehej sërish në ekran. Në një intervistë të dhënë pak kohë më parë, ajo premtoi surpriza në shtator.





“Nga shtatori nuk dihet çfarë ndodh, surpriza do ketë, kjo është e sigurt”, u shpreh Nebijaj.

Ditën e sotme ajo ka publikuar në Instagram një video dhe ka zbuluar se do të jetë sërish pjesë e emisionit të mëngjesit “Wake Up”. Ori do të jetë sërish përkrah Isli Islamit për të drejtuar një nga programet më të ndjekur në “Top Channel”.

View this post on Instagram A post shared by Isli Islami (@isli_islami)

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.





“Unë mund të mbaj shumë kunguj në një sqetull, por në 7 të mëngjesit më zgjon vetëm Wake Up”, shprehet Ori në video.