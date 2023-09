“A do jetoje me vjehrrën?”, moderatorja habit fansat: Nuk i jap llogari njeriu kur zihem apo pajtohem me burrin tim  

Aulona Musta njihet për opinionet e saj të drejtpërdrejta dhe të njëjtën gjë ka bërë edhe në një ndër komunimet që ka patur me ndjekësit e saj.

Ditën e sotme , moderatorja e njohur ka bërë një bisedë virtuale me fansat e saj, ku ata i kanë drejtuar pyetjet dhe ajo i është përgjigjur. Një pyetje që i është bërë Aulonës, e cila duhet thënë se nuk është e vetmja, ka qënë nëse do jetonte me vjehrrin dhe vjehrrën.

Musta i është përgjigjur fanses, duke shkuar: “Jo. Njësoj siç nuk do jetoja as me prindërit e mi. Unë dua të rri lakuriq në shtëpi! Të zihem e pajtohem me burrin pa i dhënë llogari njeriu dhe pa shqetësuar njeri. Dua të vendos vetë për fëmijën tim, çfarë do gatuaj për drekë, kur do e pastroj shtëpinë, etj, etj Unë kam vjehrrin dhe vjehrrën më të mrekullueshëm në botë, por gjëja më e mirë për çdo çift eshtë të jetojnë vetëm”!

Ditën e djeshme, moderatorja është bërë qendra e kritikave, pasi sipas ndjekësve të saj, Aulona ekspozon trupin e saj më shumë seç duhet.