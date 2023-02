A do bënte një duet me Luiz Ejllin? Anxhela Peristeri: Më vjen inat se...

Anxhela Peristeri dhe Stivi Ushe kanë bashkuar forcat së fundmi për të sjellë jo një, por dy projekte të reja. Ata kanë publikuar “N’ëndrra” dhe “Morena” të cilat deri më tani janë pëlqyer shumë nga publiku.

Dyshja e artistëve kanë qenë të ftuar në studion e “Live From Tirana” për të na folur më shumë lidhur me këngët e reja dhe jo vetëm…

Stiv, çfarë do të thotë të punosh me Anxhela Peristerin?

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Është fat i madh, një mirënjohje që kam sepse është një artiste që e vlerësoj shumë. Ajo ka vlerësuar talentin tim. I gjithë procesi ishte shumë i shpejtë dhe shumë i bukur dhe çdo gjë ka shkuar mjaft mirë.

Anxhela, çfarë të pëlqeu tek kënga “N’ëndrra” për ta sjellë sërish së bashku me Stivin?

Kur Stivi e ka kënduar këtë këngë, unë kam qenë spektatore dhe e kam parë live. Më bëri përshtypje zëri i Stivit, ishte një këngë me një melodi shumë të bukur. Që rrallë shikon këngë me melodi të bukura. Kështu më lindi dëshira për të bërë një këngë me të. Ishte e para “N’ëndrra” dhe pastaj erdhi “Morena”.

Stiv: Anxhela e bekoi me vokalin e saj që i dha një frymë tjetër. Mora një miqësi shumë të mirë, ishte mentore, më dha këshilla pafund. Të gjitha këto gjëra më rrisin artistikisht. Anxhela është ndër të paktët artistë që i ka mbështetur artistët e rinj.

A ka Anxhela ndonjë ëndërr të parealizuar ende?

Unë pothuajse i kam plotësuar shumicën e ëndrrave të mia. Një gjë që më ka ngelur peng është një diskografi në Greqi. Dikur e lashë përgjysmë dhe u ktheva në Shqipëri. Nuk e di tani a është vonë për këtë.

A do bënit një duet me Luiz Ejllin? Ja çfarë thotë Anxhela…

Jam e hapur në çdo bashkëpunim. Luizi është një këngëtar shumë i mirë. Më vjen inat se pse po vlerësohet pikërisht tani si këngëtar. Disa persona nuk do bënin kurrë bashkëpunim me të nëse nuk do hynte në “BBV”. Shqiptarët e kanë këtë që nga shkon turma shkojnë dhe ata.

Si lindi “Morena”?

“Morena” është një këngë ritmike, turma këtë do. Ishte një xhevahir që qëndronte në studio për 3 vite. Po prisnim momentin e duhur për ta nxjerrë. Erdhi Anxhela dhe kur e dëgjoi materialin tha që këtë do ta bëjmë bashkë.

Çfarë mendimi keni për tregun muzikor shqiptar sot?

Anxhela: Tregu është në rënie. Muzika është pak ‘e bastarduar’. Nuk e di pse po vazhdon kjo frymë. Për shijet e mia, në adoleshencën tonë kanë qenë më cilësorë këngët. Pastaj është dhe kjo që prodhohen çdo muaj këngë të reja. Ti duhet t’i lësh kohën e vet secilës këngë. Kështu lodhen dhe kompozitorët dhe nuk kanë çfarë prodhojnë.

Stiv: Jam rritur me këngët e Anxhelës dhe të artistëve të tjerë nga të cilët i kam mbartur disa vlera. Njerëzit kërkojnë kontent të shpejtë. Nuk i dëgjon më njeri këngët nëse janë të gjata. Mjaftojnë të hidhen në TikTok dhe bëhen virale. Përveç masës është dhe një grup që pëlqen muzikë të mirë.