A beson te dashuria e Luizit dhe Kiarës? Maestro jep përgjigjen epike: Për aq sa e kam njohur…

Maestro Kllogjeri, i ftuar në një intervistë televizive ka folur në lidhje me banorët e shtëpisë së BBV.

I pyetur nëse beson te dashuria e Luizit dhe Kiarës, Armaldo u shpreh se ‘e kam besuar dhe do vazhdoj ta besoj’.

“Për lojën që kam parë brenda, për aq sa unë kam qëndruar, e kam besuar dhe vazhdoj ta besoj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nuk i kam njohur si natyrë jashtë, Luizin e njoh vetëm për 1 muaj qëndrim bashkë në Eurovision.

Por mendoj se ata kanë një lidhje të vërtetë. Por jashtë këtë do ta vërtetojë koha. Unë në dasmë do vij i ftuar me lek.

Ta shfrytëzojmë siç po e shfrytëzojnë të gjithë, Luizi, Luizi”, tha Maestro.