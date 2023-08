50 Cent hedh mikrofonin me forcë mbi publikun, plagoset një fanse

Pas Cardi B, u kthye në modë që artistët të hedhin mikrofonin mbi skenë. Sipas një artikulli të TMZ, 50 Cent u acarua veçanërisht gjatë performancës së tij live, pasi mikrofonat që i dha produksioni nuk funksionuan siç donte ai.

Tejet i revoltuar, ai hodhi njërin prej tyre në publik, duke plagosur një vajzë.

Siç bëri të ditur TMZ, vajza në fjalë kishte nevojë për qepje pasi mikrofoni i ra me forcë në ballë.

Deri më tani nuk ka pasur deklarata as nga reperi, dhe as nga vajza e plagosur.