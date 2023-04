4 ish-banorë rikthehen në BB VIP, Luizi: Efin do ta studioj pak, nuk është...

Kur Efi Dhedhes u eliminua gjatë nominimit me Kiara Titon dhe Luiz Ejllin, ky i fundit i tha asaj se do ja marrë hakun, duke i rënë Dea Mieshel.

Ishte kjo e fundit, ajo që i nxori ata të tre në nominim pasi hapi Kutinë e Pandorës.

Por me rihyrjen e Efit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duket se këngëtari ka disa rezerva me të. Teksa po bisedonte me Kiarën, e cila u rikthye në BB VIP, i tha se do ta studiojë njëherë atë.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Ça ishte ajo, a doni banorë të rinj, 3-4 të tjerë. A jemi njerëz, ça kemi hequr

Kiara: E ti the jo? Nejse, mendove se ishin kështu...

Luizi: 3 nuk i kam dashur jashtë, përkundrazi, si ty, si Efin dhe Ronaldon. Efin do ta studioj pak se nuk është krejt ashtu siç duket.

Qetsori mu afrua direkt, ça kam pas me ty do i lë, do bëhem me ty, se hynë shumë. Kiarës tha se nuk do i bie, do i thuash edhe ti.