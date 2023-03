13 vite më vonë, Pique shpjegon të vërtetën e fotos me Ibrahimovic: Mund ta kisha puthur, por jo atje

Nuk mund të thuhet se Gerard Pique është dikush që nuk bën lajme, në çfarëdo konteksti që dikush dëshiron ta konsiderojë atë.

Ish-futbollist i suksesshëm si pak të tjerë, me një karriere të pafund mes Barcelonës dhe kombëtares spanjolle (duhen permendur katër Champions me katalanasit, nje Kupë Bote dhe nje Kampionatit Evropian të fituar me Spanjen), më pas një sipërmarrës që me kompaninë e tij të prodhimit të ngjarjeve sportive Kosmos arriti të siguroje Kupen e re Davis në tenis (nga ky vit nuk është më prerogativa e tij) dhe Kings League e sapoformuar, 36-vjeçarit katalanas nuk i mungoi asgjë, përfshirë polemika dhe skandale.

Edhe tani që ka varur këpucët, Pique është çdo ditë në faqe të parë për ndarjen e tij nga Shakira dhe gjithçka që pasoi prej saj, nga lidhja e tij e re me Clara Chia Martì e deri te helmi që i hodhi këngëtarja kolumbiane në këngët e saj të fundit. Asgjë që ish-mbrojtësi nuk mund të përballojë, siç e ka treguar muajt e fundit kur presioni i madh do të kishte shtypur shumë të tjerë.

Në fund të fundit, ai vetë nuk i shmanget ekspozimit të tepërt mediatik, duke pasur parasysh se sa personalisht është i përfshirë në menaxhimin dhe promovimin e Kings League – që së fundmi ka parë hyrjen e Ronaldinhos – në Twitch, YouTube dhe TikTok.

Krahas transmetimit të drejtpërdrejtë të ndeshjeve të futbollit, presidentët e skuadrave pjesëmarrëse kanë një takim fiks në të cilin takohen për të folur për turneun në transmetim të drejtpërdrejtë, por edhe për temat nga më të ndryshmet.

Ishte në atë rast që Pique ekspozoi me krenari oren Casio për t’iu përgjigjur ndarjes me Shakira dhe ishte gjithmonë ai qe iu rikthye fotos shumë të famshme të vitit 2010, në të cilën ai u portretizua në një qëndrim që dukej shumë i embel me Zlatan Ibrahimovic, në atë kohë shoku i tij te Barcelona.

Të dy u përjetësuan nga një fotografik teksa po largoheshin nga stërvitjet dhe mënyra intime në të cilën po bisedonin – Pique po i shtrëngonte edhe dorën suedezit – kishte tërhequr shumë vëmendje. Në atë moment spanjolli po niste lidhjen me Shakirën dhe mediat u hodhën mbi atë foto.

Tani, 13 vite më vonë, ish-lojtari i Barcelonës i është rikthyer temës për të sqaruar çështjen. Ka qenë partneri i tij në aventurën e Kings League, transmetuesi i famshëm spanjoll Ibai Llanos, i cili ka nxjerrë foton në fjalë dhe ka ngacmuar Piqué:

“Ti e ke puthur Zlatanin në buze në atë kohë, mund ta lëmë dashurinë të rrjedhë, të lutem?”.