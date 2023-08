Eros Ramazzotti kritikohet ashpër pasi puthi në buzë vajzën e tij gjatë një koncerti!

Eros Ramazzotti dha një koncert në Teatrin Antik të Taorminës më 3 gusht. E para nga tre datat e turneut në Siçili. Në rreshtin e parë për ta dëgjuar ishte edhe vajza e madhe Aurora së bashku me partnerin e saj Goffredo Cerza. Vetëm kjo e fundit ndau në rrjetet sociale një moment shumë emocionues të koncertit, apo kur Aurora Ramazzotti dhe babai i saj kënduan së bashku në skenë “It will be Dawwn”, këngë e shkruar nga kantautori menjëherë pas lindjes së vajzës së tij të parë, së cilës ai është shumë i dhënë dhe që disa muaj më parë e bëri gjyshin e Cezares së vogël. Të dy së bashku kanë kënduar edhe një fragment nga kënga “An emotion forever”. Momente të paharrueshme të filmuara dhe publikuara në rrjetet sociale nga fansat e shumtë të pranishëm në koncert.

Diçka ka ndodhur gjatë këtij dueti të dytë që ka ngjallur shumë polemika. Ka një marrëdhënie të veçantë mes Eros Ramazzotti dhe vajzës së tij Aurora. Të dy janë bashkëpunëtorë, shumë të afërt dhe gjithmonë të gatshëm për të demonstruar dashurinë e tyre. Gjë që e bënë edhe gjatë koncertit në Taormina duke shkëmbyer një puthje në buzë. Ajo që supozohej të ishte një gjest dashurie mes prindit dhe vajzës, nuk u vlerësua vërtet nga të gjithë dhe u bë shkak për polemika. Pasi iu afrua vajzës së saj ulur në sediljet e para të Teatrit Antik të Taorminës, për të kënduar me të, Eros Ramazzotti e përshëndeti duke i dhënë një puthje në buzë. Gjesti përfundoi në TikTok dhe shkaktoi një ortek komentesh zhgënjimi.

