"Zoti i ka dhuruar çdo populli një profet, Shqipëria ka Skënderbeun"/ Rama: 11 maj vuloset fitorja!

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në çeljen zyrtare të fushatës elektorale të PS tha se duhet të bashkohemi përfundimisht me Evropën dhe të ndahemi nga Azia.

Gjatë fjalës së tij Rama u shpreh se Zoti i ka dhuruar çdo populli një profet, ndërsa Shqipëria ka Skënderbeun. Ndër të tjera Rama tha se qindra dhe mijëra pllakëzat e

" Është krejt ndryshe nga të gjitha herët e tjera mbledhja jonë në këtë shesh ku qëndron dëshmitar, shëmbëlltyra e profetit tonë kombëtar hipur mbi kalin e historisë. Nëse është e vërtetë sic e pohon edhe vetë Kurani se zoti i ka dhuruar cdo populli një profet, Shqipëria ka Skënderbeun.

Në këmbët tona me qindra dhe mijëra pllakëzat e sheshit që mban emrin e profetit rrëfejnë historinë e gjatë të qënies sonë shqiptare, tokën e zhuritutr nga gjaku, lotët dhe djersën e shumtë.

Rreth 100 vjet më parë një udhëtar europian shkruante se ndonëse pak orë ndajnë Italinë nga evndi ynë teksa zbret në brigjet e sja do të kishe vënë bast s eky vend nuk është Europë por Azi. Sensi i realitetit do të kishte ëvnë notën 10, fati ynë I madh e deshi që në këtë shesh në xhevahirin e kryeqytetit tonë, i lëmuar si një gur ne të kemi shansin historik që të hedhim hapin përfundimtar të bashkimit me Europën dhe ndarjen pa ktyhim me Azinë. Sot përfaqësuesit e popullit socialist nis e përpjeta e fundit drejt Europës", tha Rama.

Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se tashmë qytetarët janë para një kryqëzimi për një palë zgjedhjesh politike dhe një mundësie historike për vendin.

"Fati na e dha ne shansin që t’ia ndryshojmë rrjedhën historisë përgjithnjë. Tamam këtu, tani, një kryqëzim mes një palë zgjedhjesh politike dhe një mundësie historike për Shqipërinë që vetëm në 4 vjet mund të bëhet zonjë e familjes së bashkuar europiane.

Vetëm ne kemi në dorë fatin europian të Shqipërisë. Kemi 30 ditë para për t’u lidhur me çdo shqiptar që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e BE dhe veten e vet qytetar të barabartë të BE”, tha Rama.