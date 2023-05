"Zgjerohet koalicioni opozitar", Gjuzi dhe Jenisheri kërkojnë kandidatë në Facebook, rekrutojnë Ngjelën

Deputeti Selami Jenishehri pjesë e koalicionit me Kujtim Gjuzin pasi u regjistrua në KQZ tashmë ka hedhur hapin e radhës duke kërkuar kandidatë për të mbushur listat. Shpalljen e ka bërë në Facebook përmes një postimi ku kërkon kandidatë për partinë e tij Bashkimi Popullor i Pensionistëve.

Por nuk janë mjaftuar me kaq. Drejtuesit e koalicionit, Gjuzi, Jenishehri dhe të tjerët kanë postuar në Facebook disa foto nga një takim me avokat Spartak Ngjelën. Kujtim Gjuzi shkruan se “Zgjerohet koalicioni i vertete opozitar. Sot filloi bashkebisedimi me Av. Spartak Ngjelën, kryetar i Partise LIGJ dhe DREJTESI” shkruan ai.