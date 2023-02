Zgjedhjet vendore/ PS dorëzon në KQZ kandidaturat për anëtar të KZAZ

Partia Socialiste ka dorëzuar në KQZ kandidaturat për anëtar të KZAZ-ve për zgjedhjet vendore të 14 majit.

Ditën e nesërme ose të hënën, pritet që edhe grupi i Enklejd Alibeajt të dorëzojë kandidaturat e tyre.

Një ditë më parë ishte Partia Demokratike që dërgoi në KQZ emrat e anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve për zgjedhjet lokale. Lista me emra mbante firmën e sekretarit të përgjithshëm të PD, Flamur Noka.

Sipas shortit të hedhur në KQZ komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor me numër çift do t’i drejtojë Partia Socialiste, dhe ato ato me numër tek Partia Demokratike.

Ndërkohë anëtarët e KZAZ-ve do të ndahen 2 PS, 2 PD, 1 PSD e Tom Doshit dhe 1 anëtar nga Partia e Lirisë.