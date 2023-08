Zgjedhjet për pasuesin e Gjicit, Berisha: Do diskutohet me aleatët nëse do të mbahen primaret

Teksa më 24 shtator do të përsëriten zgjedhjet për bashkinë e Kukësit, pasi Safet Gjici u dorëhoq për shkak të videoskandalit në zyrën e tij, vjen një koment nga ish-kryeministri Sali Berisha.



Në dalje për mediat, Berisha theksoi se do të diskutohet bashkë me aleatët nëse do të mbahen primaret për të zgjedhur kandidatin për të garuar për zgjedhjet e 24 shtatorit.





“Zgjedhjet në Kukës po diskutohet në bashkëpunim me aleatët. Do të vendoset nëse do të ketë Primare për Kukësin.”, tha ai.