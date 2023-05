Zgjedhjet/ Pas takimit me Berishën, Ilir Meta: Nuk e pranojmë rezultatin, do nisim procesin e kontestimit ligjor

K

oalicioni ‘Bashkë Fitojmë’ paralajmëron mosnjohjen e rezultati të zgjedhjeve të 14 majit. Ilir Meta duket se nuk ka ndërmend të dorëzohet përballë humbjes së thellë më 14 majit, ndërsa paralajmëroi se do të nisë procesin e kontestimit ligjor të rezultatit.

Deklaratat Meta i bëri nga selia e PD, ku për më shumë se një orë zhvilloi një takim me aleatin e tij në opozitë, Sali Berisha.

“Cdo minut fakte të reja tronditëse vijnë e dokumentohen se si mafia nën komandën e ramës shkatërrroi procesin zgjedhor. I gjithë ky shkatërrim i procesit zgjedhor, jo vetëm po dokumentohet por do nisë edhe procesi i kontestimit ligjor dhe përshkallëzimit të veprimit opozitar, në emër të mbrojtjes së votës së lirë.

Ju e dini se pavarësisht nga ky tjetërsim, me porosi të Ramës, nën mbrojtjen e Edi Ramës, një gjë është e qartë, gomerët që u imponoi Rama qytetarëve për kryebashkiakë nuk do vjedhin më të qetë sic bënë në 4 vite, të cilat u ndanë më 14 maj. Përshkallëzimi I aksionit opozitar, në këshillat bashkiakë, rikthimi i transparencës për cdo qindarkë do nisë menjëherë. Ne do të luftojmë jo vetëm në emër të 500 mijë shqiptarëve që në kushte terrori dhe presioni të hapur votuan me sakrifica të mëdha, por edhe në emër të qindar mijëra të cilët u penguin, u intimiduan.

U morën kartat dhe u morën kartat dhe u kërcvënuan. Do ti shikoni të gjithë faktet që janë denoncuar para dhe pas e në vazhdimësi. Në radhë të parë është në rendin e ditës dokumentimi i masakrës zgjedhore, së dyti kontestimi ligjort zgjedhor dhe tre është përgatitja e dokumentacionit për organet ndërkombëtare dhe për të përgatitur betejën e transparencën në këshillat bashkiakë. Gomerët e Ramës nuk do të kenë më mundësi që të vjedhin më.”- u shpreh Meta.