Zgjedhjet në vend, Soreca: BE dhe ambasada zviceriane ka zbritur në terren 50 ekipe për të monitoruar

Ambasadori i BE, Luigi Soreca ka bërë një status në Twitter, ku flet për përfshirjen e BE në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Soreca ka publikuar një hartë, ku sipas tij, tregon se ku do të vendosen ekipet që BE, shtetet anëtare dhe ambasada zviceriane ka vendosur në vend, për të monitoruar situatën.

“Qytetarët shqiptarë votojnë sot për parlamentin e ri. Delegacioni europian, shteteve anëtare dhe Ambasada zvicerane kanë vendosur 50 ekipe në terren për të ndjekur procesin e votimit dhe numërimit të votave”, shkruan ai