Zgjedhjet edhe një herë në Kolegj/ PD vendos të ankimojë shpalljen e rezultatit nga Rregullatori
Kur u mendua se gjithçka u mbyll, Partia Demokratike vendos të godasë në Kolegjin Zgjedhor vendimin e Komisionit Rregullator, i cili shpalli rezultatin final të 11 majit.
Burime nga selia blu bëjnë me dije për gazetaren e Top Channel Elda Menga se në nisje të javës, juristët e Partisë Demokratike do trokasin ne gjykatën zgjedhore për të depozituar padinë kundër vendimit që vulosi 83 mandatet e shumicës qeverisëse të Edi Ramës.
Me tre votat e anëtarëve te përzgjedhur nga mazhoranca, Komisioni Rregullator me 28 gusht shpalli rezultatin e zgjedhjeve parlamentare te 11 majit, pa dy votat e anëtareve te opozitës Muharrem Çakaj dhe Helga Vukaj të cilët kundërshtuan procesin zgjedhor duke e cilësuar të njëjtë si Partia Demokratike farse dhe denoncuan dy standardet e mbajtura nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi për dorëheqjet e kandidatëve të mazhorancës dhe atyre të partive të reja.
Me këtë vendim duket se Partia Demokratike se vonon dekretin e Presidentit Bajram Begaj për të thirrur Kuvendin e ri, por nuk e bllokon dot pasi Kolegji ka kohë deri më 10 shtator për të vendosur mbi fatin e zgjedhjeve parlamentare.