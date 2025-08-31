LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zgjedhjet edhe një herë në Kolegj/ PD vendos të ankimojë shpalljen e rezultatit nga Rregullatori

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 15:19
Politikë

Zgjedhjet edhe një herë në Kolegj/ PD vendos të

Kur u mendua se gjithçka u mbyll, Partia Demokratike vendos të godasë në Kolegjin Zgjedhor vendimin e Komisionit Rregullator, i cili shpalli rezultatin final të 11 majit.

Burime nga selia blu bëjnë me dije për gazetaren e Top Channel Elda Menga se në nisje të javës, juristët e Partisë Demokratike do trokasin ne gjykatën zgjedhore për të depozituar padinë kundër vendimit që vulosi 83 mandatet e shumicës qeverisëse të Edi Ramës.

Me tre votat e anëtarëve te përzgjedhur nga mazhoranca, Komisioni Rregullator me 28 gusht shpalli rezultatin e zgjedhjeve parlamentare te 11 majit, pa dy votat e anëtareve te opozitës Muharrem Çakaj dhe Helga Vukaj të cilët kundërshtuan procesin zgjedhor duke e cilësuar të njëjtë si Partia Demokratike farse dhe denoncuan dy standardet e mbajtura nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi për dorëheqjet e kandidatëve të mazhorancës dhe atyre të partive të reja.

Me këtë vendim duket se Partia Demokratike se vonon dekretin e Presidentit Bajram Begaj për të thirrur Kuvendin e ri, por nuk e bllokon dot pasi Kolegji ka kohë deri më 10 shtator për të vendosur mbi fatin e zgjedhjeve parlamentare.

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion