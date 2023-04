Zgjedhjet e 14 majit, Yuri Kim bën lëvizjen e papritur

Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka shkuar mëngjesin e kësaj të mërkure në KQZ.

Ajo pritet që të takohet me kreun e KQZ Ilirjan Celibashi ku fokusi pritet të jenë zgjedhjet e 14 majit.

Sakaq për pak ditë pritet që të nisë zyrtarisht fushata elektorale.

Ndërkohë subjektet politike kanë nisur prej ditësh prezantimin e kandidatëve në 61 bashkitë e vendit ndërsa situata e PD vijon të mbetet e paqartë.

Kandidatët e Berishës të dalë nga primaret do të garojnë nën siglën e koalicionit “Bashkë Fitojmë” ,teksa Alibeaj, kryetari i komanduar i PD do të dalë me kandidatët e tij