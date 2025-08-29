Zgjedhjet e 11 Majit/ Zbardhen emrat dhe shumat, kush shpenzoi më shumë? Sali Berisha 0 lekë!
Një ditë më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatin e zgjedhjeve të 11 Majit ku Partia Socialiste arriti që të triumfonte bindshëm dhe të siguronte dhe një mandat të katër në krye të qeverisë shqiptare.
E teksa gjithçka është “vulosur” dhe më 11 shtator pritet që kryeministri Edi Rama do të prezantojë kabinetin e ri qeveritar, Report Tv ka zbardhur së fundmi raportet financiare të qindra kandidatëve që garuan më 11 Maj.
Socialistët kanë shpenzuar më tepër para se demokratët, ndërkohë që këta të fundit, disa figura të rëndësishme brenda të djathtëve si vetë kryetari Sali Berisha, apo dhe “besnikët” e tij, Flamur Noka dhe Edi Paloka kanë deklaruar zero shpenzime në fushatë.
Kandidatët që garuan në listat e sigurta thuajse nuk shpenzuan asnjë para për fushatën e 11 majit, ndërsa ata që ishin në betejën në listën e brendshme, ose mblodhën fonde nga individë e biznese, ose paguan me lekët e xhepit shpenzimet.
Kandidatët me shpenzimet më të larta në PS:
Vullnet Sinaj 11 596 400 Lekë
Olsi Komici 2 770 000 Lekë
Ardit Bido 1 969 563 Lekë
Vasil Llajo 1 786 760 Lekë
Damian Gjiknuri 1 068 000 Lekë
Alma Selmani 1 000 000 Lekë
Milva Ekonomi 665 000 Lekë
Bora Muzhaqi 605 700 Lekë
Ana Nako 525 552 Lekë
Ervin Demo 520 972 Lekë
Agron Malaj 500 075
Antoneta Dhima 500 000
Arbian Mazniku 500 000
Etjen Xhafaj 450 254
Bruna Mesini 437 437
Besa Spaho 380 596
Termet Peci 379 875
Ogerta Manastirliu 302 821
Ulsi Manja 300 000
Etilda Gjonaj 300 000
Albana Kociu 300 000
Blendi Klosi 291 550
Elisa Spiropali 200 000
Ornaldo Rakipi 200 000
Mirela Kumbaro 200 000
Kiduina Zaka 199 700
Taulant Balla 160 000
Igli Hasani 150 000
Blendi Gonxhja 105 726
Pandeli Majko 100 000
Ilva Gjuzi 0
Erjon Malaj 0
Erjo Mile 0
Zegjine Caushi 0
Marjana Koceku 0
Romina Kuko 0
Kandidatët me shpenzimet më të larta në PD:
Gjin Gjoni 950 000
Belind Kellici 775 561
Tomorr Alizoti 700 000
Eno Bozdo 503 000
Arjan Ndoja 480 000
Kastriot Piroli 450 000
Ledina Alolli 256 436
Agron Gjekmarkaj 140 555
Eduard Sharka 106 500
Tritan Shehu105 000
Ina Zhupa 100 600
Sali Berisha 0
Flamur Noka 0
Edi Paloka 0
Ndërkohë vlen të theksohet që raporte të tjera pritet të përpilohen gjatë ditëve në vijim, për figura të tjera të rëndësishme të cilët garuan në zgjedhjet e 11 Majit. Kjo, pasi partitë kanë edhe 60 ditë kohë për t’i dorëzuar ato, bashkë me shpenzimet e vetë partisë, që mund të justifikojë edhe faturat zero të liderëve.