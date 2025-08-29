LEXO PA REKLAMA!

Zgjedhjet e 11 Majit/ Zbardhen emrat dhe shumat, kush shpenzoi më shumë? Sali Berisha 0 lekë!

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 14:43
Politikë

Zgjedhjet e 11 Majit/ Zbardhen emrat dhe shumat, kush shpenzoi më

Një ditë më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatin e zgjedhjeve të 11 Majit ku Partia Socialiste arriti që të triumfonte bindshëm dhe të siguronte dhe një mandat të katër në krye të qeverisë shqiptare.

E teksa gjithçka është “vulosur” dhe më 11 shtator pritet që kryeministri Edi Rama do të prezantojë kabinetin e ri qeveritar, Report Tv ka zbardhur së fundmi raportet financiare të qindra kandidatëve që garuan më 11 Maj.

Socialistët kanë shpenzuar më tepër para se demokratët, ndërkohë që këta të fundit, disa figura të rëndësishme brenda të djathtëve si vetë kryetari Sali Berisha, apo dhe “besnikët” e tij, Flamur Noka dhe Edi Paloka kanë deklaruar zero shpenzime në fushatë.

Kandidatët që garuan në listat e sigurta thuajse nuk shpenzuan asnjë para për fushatën e 11 majit, ndërsa ata që ishin në betejën në listën e brendshme, ose mblodhën fonde nga individë e biznese, ose paguan me lekët e xhepit shpenzimet.

Kandidatët me shpenzimet më të larta në PS:

Vullnet Sinaj 11 596 400 Lekë

Olsi Komici 2 770 000 Lekë

Ardit Bido 1 969 563 Lekë

Vasil Llajo 1 786 760 Lekë

Damian Gjiknuri 1 068 000 Lekë

Alma Selmani 1 000 000 Lekë

Milva Ekonomi 665 000 Lekë

Bora Muzhaqi 605 700 Lekë

Ana Nako 525 552 Lekë

Ervin Demo 520 972 Lekë

Agron Malaj 500 075

Antoneta Dhima 500 000

Arbian Mazniku 500 000

Etjen Xhafaj 450 254

Bruna Mesini 437 437

Besa Spaho 380 596

Termet Peci 379 875

Ogerta Manastirliu 302 821

Ulsi Manja 300 000

Etilda Gjonaj 300 000

Albana Kociu 300 000

Blendi Klosi 291 550

Elisa Spiropali 200 000

Ornaldo Rakipi 200 000

Mirela Kumbaro 200 000

Kiduina Zaka 199 700

Taulant Balla 160 000

Igli Hasani 150 000

Blendi Gonxhja 105 726

Pandeli Majko 100 000

Ilva Gjuzi   0

Erjon Malaj  0

Erjo Mile 0

Zegjine Caushi 0

Marjana Koceku 0

Romina Kuko 0

Kandidatët me shpenzimet më të larta në PD:

Gjin Gjoni 950 000

Belind Kellici 775 561

Tomorr Alizoti 700 000

Eno Bozdo   503 000

Arjan Ndoja 480 000

Kastriot Piroli 450 000

Ledina Alolli 256 436

Agron Gjekmarkaj 140 555

Eduard Sharka 106 500

Tritan Shehu105 000

Ina Zhupa 100 600

Sali Berisha 0

Flamur Noka 0

Edi Paloka 0

Ndërkohë vlen të theksohet që raporte të tjera pritet të përpilohen gjatë ditëve në vijim, për figura të tjera të rëndësishme të cilët garuan në zgjedhjet e 11 Majit. Kjo, pasi partitë kanë edhe 60 ditë kohë për t’i dorëzuar ato, bashkë me shpenzimet e vetë partisë, që mund të justifikojë edhe faturat zero të liderëve.

