Zgjedhjet e 11 majit/ Vendoset data kur do të shqyrtohet kërkesë-padia e koalicionit “PD-ASHM” për rrëzimin e vendimit të KQZ

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 16:01
Politikë

Zgjedhjet e 11 majit/ Vendoset data kur do të shqyrtohet

Kolegji Zgjedhor do shqyrtojë kërkesë-padinë e koalicionit ‘PD-ASHM’ për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Seanca gjyqësore është planifikuar të zhvillohet në datë 04.09.2025 në orën 10:00.  Ndërkohë koalicioni opozitar kërkon rrëzimin e vendimit të KQZ-së. Sakaq, Kreu i partisë Demokratike, Sali Berisha që nga shpallja e rezultatit ka deklaruar se nuk i njeh zgjedhjet dhe i ka cilësuar si farsë elektorale.

Në padinë e depozituar pranë Kolegjit Zgjedhor, Partia Demokratike ka kërkuar pavlefshmërinë e zgjedhjeve të 11 majit 2025, duke pretenduar se procesi është shoqëruar me shkelje të rënda ligjore dhe parregullsi. Sipas PD-së, këto shkelje janë të dokumentuara dhe të konfirmuara nga raportet e organizatave ndërkombëtare monitoruese, përfshirë OSBE-ODIHR, si dhe nga praktikat e mbledhura gjatë procesit. Në padi theksohet se rezultati i shpallur nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 11 maj 2025 është i pavlefshëm dhe nuk mund të pranohet si i tillë.

Komisioni Rregullator ka certifikuar me 3 vota pro dhe 2 kundër rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Nga zgjedhjet e 11 majit Partia Socialiste siguroi 83 mandate, ndërsa Partia Demokratike mori vetëm 50 mandate.

Nga zgjedhjet arritën të siguronte tre vende në Kuvend edhe Partia Socialdemokrate. Ndërkohë që Partia “Mundësia” e Agron Shehajt mori dy ulëse në Parlament, “Nisma Shqipëria Bëhet” e Adriatiak Lapajt 1 mandat dhe “Lëvizja Bashkë” e Arlind Qorit 1 mandat.

