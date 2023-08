Zgjedhje të reja në Himarë?/ Rama: I kam kërkuar Greqisë opinion

Kryeministri Edi Rama është pyetur nëse do të ketë zgjedhje të reja në Himarë, në rast se kryebashkiaku i zgjedhur, Fredi Beleri do të humbasë afatin e betimit.

Rama tha se qeveria shqiptare nuk ka asnjë mundësi ligjore që të hyjë në procesin për Belerin dhe kërcënimet e Greqisë për integrimin në BE janë në mospërputhje të plotë mes dy vendeve demokratike.

Ai deklaroi se ligji parashikon mbajtjen e zgjedhjeve të reja, por theksoi se i ka kërkuar qeverisë greke që të japë opinionin e saj në lidhje me këtë çështje.

Kryeministri theksoi se Greqia duhet t’ia lërë procesit gjyqësor mundësinë për të dalë në një përfundim nëse Beleri është i fajshëm apo i pafajshëm.

“Kërcënimet për pengim të rrugës së mëtejshme të integrimit të plotë të Shqipërisë dhe anëtarësimit të saj të plotë në BE, ndërkohë që qeveria nuk ka asnjë mundësi ligjore që të hyjë në këtë proces, që t’i japë leje një të paraburgosuri që të shkojë të bëjë betimin apo që të betohet në zyrë me noter siç thonë, është në mospërputhje të plotë, qoftë me të drejtën sovrane të Shqipërisë për të ushtruar dhe për të zbatuar legjislacionin e vet evropian në perimetrin e Republikës së Shqipërisë, qoftë edhe me bashkëjetesën evropiane mes vendesh që janë vende demokratike, që i përkasin të njëjtës familje vlerash dhe ku nuk mund të bëjë vaki që njëri vend t’i tregojë tjetrit se si duhet të funksionojë në një rast konkret dhe çfarë duhet të bëjë në një rast konkret njëri apo tjetri për të zbatuar ligjin në vendin e vet.

Ne ndërkohë që siç e kam thënë, ne jemi duke studiuar rastin, pasi kur përfundon afati i 90 ditëve, normalisht sipas çfarë thuhet në ligj, qeveria duhet ta shkarkojë kryetarin e zgjedhur që nuk është paraqitur për të bërë betimin dhe duhet të caktojë një kujdestar deri në zgjedhje të reja. Mirëpo ky është një rast shumë specifik dhe për këtë arsye unë i kam kërkuar departamentit ligjor këtu në Kryeministri që të japë opinionin se çfarë duhet të bëjmë ne dhe do të zbatojmë përsëri atë që është më e drejta. Unë do të isha i lehtësuar nëse ne do të mundeshim që t’i linim procesit gjyqësor mundësinë të përfundonte dhe në fund të procesit të dinim nga drejtësia, jo nga Greqia nëse ky njeri është i fajshëm apo është i pafajshëm”, nënvizoi Rama.