Zgjatja e afateve të Vettingut, Berisha: Nuk do ta votoj kurrë
Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur hapur kundër zgjatjes së afateve të organeve të Vettingut, duke e cilësuar si një akt korruptiv, të iniciuar nga Rama dhe Soros.
I pyetur nga gazetarët nëse do të mbështesë ndryshimet kushtetuese për zgjatjen e afateve të Vettingut, Berisha u shpreh se është kundër këtij procesi që sipas tij është një akt korruptiv i inciuar nga Rama dhe Soros.
"Është bashkëqeverisja e pengut me pengmarrësin. I kam shprehur qëndrimet e mia nda ndaj këtij procesi gjigand korruptiv që shoqërohet me shkleje të rënda ligjore dhe u përdor nga Rama me nidhmën e mikut të tij Soros.
U përdor për spastrime krahinore, klasore e fetare të sistemit të drejtësisë. U përdorën disa standarde. Nuk i beson më shoqëria shqiptare. Unë kurrë nuk do votoj në kundërshtim me atë që besojnë shqiptarët”. tha Berisha