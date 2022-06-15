Zelenski publikon pamje nga takimi me Ramën e Abazovic në Kiev
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka ndarë pamje nga takimi në Kiev me kryeministrat Edi Rama dhe Dritan Abazoviç.
Dy liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, kanë mbërritur prej mëngjesit të sotëm në Kiev.
“Partnerët ndërkombëtarë vazhdojnë të vijnë në Ukrainë. Dhe ky është një manifestim i rëndësishëm i mbështetjes së popullit tonë.
Sot po takohem me Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe Kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazoviç”, shkruan Volodymyr Zelensky dhe ndan pamje takimi.
Në pamjet e shpërndara nga presidenti ukrainas, shihet se kryeministri tjetër i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski ka folur me video konferencë.
Më pas, tre liderët kanë biseduar me njëri-tjetrin për pushtimin rus të Ukrainës.
Vizitën e parë pas Kievit, dy kryeministrat shqiptarë e kanë bërë në qytetin e Borodiankas.
Një qytet 50 km nga kryeqyteti i Ukrainës dhe ndër të parët që u godit nga pushtimi i egër rus.
Ndërtesa të shkatërruara dhe komplekse banimi të bëra njësh me tokën kanë parë Rama dhe Abaziviç në Borodianka.