Zelenski publikon pamje nga takimi me Ramën e Abazovic në Kiev

Lajmifundit / 15 Qershor 2022, 17:54
Politikë

Zelenski publikon pamje nga takimi me Ramën e Abazovic në Kiev

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka ndarë pamje nga takimi në Kiev me kryeministrat Edi Rama dhe Dritan Abazoviç.

Dy liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, kanë mbërritur prej mëngjesit të sotëm në Kiev.

“Partnerët ndërkombëtarë vazhdojnë të vijnë në Ukrainë. Dhe ky është një manifestim i rëndësishëm i mbështetjes së popullit tonë.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Sot po takohem me Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe Kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazoviç”, shkruan Volodymyr Zelensky dhe ndan pamje takimi.

Në pamjet e shpërndara nga presidenti ukrainas, shihet se kryeministri tjetër i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski ka folur me video konferencë.

Më pas, tre liderët kanë biseduar me njëri-tjetrin për pushtimin rus të Ukrainës.

Vizitën e parë pas Kievit, dy kryeministrat shqiptarë e kanë bërë në qytetin e Borodiankas.

Një qytet 50 km nga kryeqyteti i Ukrainës dhe ndër të parët që u godit nga pushtimi i egër rus.

Ndërtesa të shkatërruara dhe komplekse banimi të bëra njësh me tokën kanë parë Rama dhe Abaziviç në Borodianka.

