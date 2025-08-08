LEXO PA REKLAMA!

Zegjine Çaushi kritikon Bashkinë e Roskovecit, nxjerr videon e plehrave në rrugë

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 15:02
Pa marrë ende mandatin si deputete e Kuvendit të Shqipërisë, Zegjine Çaushi ka dalë kundër Bashkisë së Roskovecit, duke publikuar një video në rrjetet sociale që tregon gjendjen e rrugëve të mbushura me plehra.

Në video, socialistja shfaqet pranë grumbullit të mbeturinave dhe shprehet me ironi: “Këtu jam në hyrje të qytetit të Roskovecit. Qytetit tonë, dhe pas meje duket kjo gjendje, no koment.”

Zegjine Çaushi ishte e 12-ta në listën e PS për qarkun e Fierit. Gjatë rinumërimit të votave me kërkesë të PD-së, ajo humbi mandatin, por e rifitoi më pas pasi kolegia e saj u dorëhoq për t’i hapur rrugë për në Parlament.

