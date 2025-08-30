LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbulohet emri i “Rapush Xhaferit” në skemën piramidale! Braçe: “Profesori” mori në qafë Divjakën dhe Lushnjën

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 12:27
Politikë

Zbulohet emri i “Rapush Xhaferit” në skemën piramidale!

Deputeti socialist Erion Braçe prej ditësh vijon me denoncime ndaj skemave piramidale online, që po zhvasin qytetarët.

Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Braçe paralajmëron sidomos qytetarët e Divjakës dhe Lushnjës të bëjnë kujdes ndaj këtyre skemave, teksa ka publikuar edhe një mesazh të udhëheqësve të këtyre skemave.

“Ky është Leo Smith, profesori që ka zhytur në piramidë Divjakën e Lushnjën, edhe më gjerë. Është një situatë surreale në çdo klub, kafene, restorant, berberhane grash e burrash, shtëpi në Divjakë e Lushnjë. Fëmijë, të rinj, të rritur, të moshuar që rrinë në telefon në dorë e presin sinjal nga profesori Leo Smith. Tmerr! Leo Smith nuk ekziston, është robot, ndryshe nga Joana”-shkruan Braçe krahas videos.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion