Zbardhet fjala e Jamarbër Malltezit në seancë: Kam zhvilluar pronën private të trashëguar

Fjala e mbajtur në seancën e të hënës në gjykatë nga Jamarbër Malltezi, i arrestuar pas një urdhri politik është zbardhur. Malltezi jep argumentet e tij të mbrojtjes, duke rrëzuar dokumentin skandaloz të SPAK.

Po ashtu, ai thekson se shumë gjëra mund të ishin zbardhur nëse SPAK do e kishte pyetur më parë, por zgjodhi ta rrëmbejë.

"Asnjë lek nuk kam marrë kurrë nga fondet publike në jetën time. Kam zhvilluar pronën private të trashëguar me dashuri e respekt për njerëzit dhe natyrën. Pse bëjnë shfaqje dhune me arrest me rrëmbim personi pa më pyetur kurrë e pa sqaruar? A nuk bie erë diktaturë,” shprehet Malltezi.



Më poshtë teksti i plotë i mbrojtjes së tij.

Shoqëria ‘Partizani sh.a’, paraqet si situatë të ligjshme tjetërsimin pa ligj të pronës.

Nuk thotë asnjë fjalë për letrat e ministrit Ismail Lleshi drejtuar A. Xhanit dhe Sokol Çomos, ku thotë se ky veprim është antiligjor.

“Minist. nuk pranojnë...”. Nuk kanë as kontratë qiraje, asnjë letër me ministrinë, por uzurpim.

Faqe 22

Procedurën e privatizimit e nis me letrën e Fatmir Mediut, por nuk thotë asgjë për letrat e para tre muajve nga Anastas Angjeli, Blendi Klosi dhe Pandeli Majko që shprehen pro për privatizimin.

Faqe 34, pika 37

Sipërfaqja 857 metër katror u la në pronësi të shtetit.

Edhe kur u çua Libeskind, nuk u përfshi ai cep.

Edhe Gen-plani i lejes tregon që ajo pjesë mbeti ‘tokë shteti’.

Ka qenë një ligj ose VKM që kur ka pronë ngjitur me atë që të mungon, atëherë mund ta marrësh nga kompensimi.

Kanë aplikuar por nëse nuk ka përgjigje, ajo mbetet e shtetit.

Ishte pjesë e cepit tek familjet Alimehmeti dhe Vaqari.

Faqe 38, pika 49

Pra, uzurpatori pa asnjë kontratë me ministrinë po kryente aktivitet pa paguar qera, duke zaptuar tokën e duke mos lejuar njeri të hyjë! Antiligj.

Faqe 72, pika 12

E pavërtetë! Nuk kam marrë kurrë cash!

Nuk e di pse është shënuar emri im.

Studio Pustina/Odeta Fishta konfirmoi që nuk përbën fare dokument ligjor.

Faqe 73, pika 13

Të ardhurat e gjeneruara nga trashëgimia nuk janë pjesë e regjistrit martesor.

Ndërsa lidhur me pikën 12, deklaroj se kurrë nuk kam marrë pagesa cash.

Njëlloj edhe për pikën 20, faqe 24; pikën 22, faqe 75; pikën 29, faqe 76.

Faqe 76, pika 23

E pavërtetë. Studio Pustina/ Odeta Fishta konfirmojnë që nuk ka fare vlerë ligjore.

Nuk kam marrë para cash. Nuk e di pse është shënuar.

Faqe 79, pika 34

Njëlloj si më sipër.

Faqe 80, pika 35

E pavërtetë. Nuk kam marrë pagesa cash.

Faqe 81, pika 37

Sqaro me Andia Pustina! Nuk di për tabelat.

A

Po mendoj kemi interesin publik apo gjueti shtrigash?

Nëse toka nuk do ishte e 5 familjeve (Begeja, Llagami, Vaqari, Alimehmeti dhe Saliaga), atëherë do kish kuptim hetimi.

Nëse do të kish pasur shpronësim nga Italia, prapë do kish kuptim. Pas 3 vite hetim nga SPAK, të dyja këto dolën kallëzim i rremë, kryer nga Taulant Balla.

Vërtetohet se edhe pas çlirimit, në regjistrin hipotekor ‘45-’46, figurojnë pronarë të njëjtat familje.

Ligji dhe e drejta detyrojnë kthimin e sendit të vjedhur nga komunizmi.

Pra kthim prone është baraz me kthim i sendit të vjedhur.

Duket se për fat të keq, prokurorja mban anën e antiligjit, pra zaptimit të pronës.

A duhet kthyer prona nga hajduti tek i zoti?

Apo ta mbajë hajduti (qoftë shtet) apo ta grabisë uzurpatori pa asnjë letër?

Apo le të bëhen çorap se del dikush e vjedh për investitor strategjik?

B

Pashë në akuzë që ka një tokë 857 metra katrorë pa paguar.

Po, është një cep që u la tokë shtet. Nuk u bë pjesë e zhvillimit. Figuron edhe sot tokë shtet.

Edhe Gen-plani i lejes zhvillimore e ka lënë pa cenuar!

Në atë cep me dashuri janë vendosur ca lodra për fëmijë ose vegla e kushdo mund t’i përdorë.

Mjafton të na thirrte SPAK dhe e sqaronte qoftë Fatmiri, Xhimi ose unë.

Pse të bënte shfaqje me rrëmbim personi e mos më thirrte asnjëherë për sqarim?

Pashë që SPAK ka paqartësi për tokë nga një institucion. Përgjegjësia ligjore e sipërfaqeve e ka bashkia sipas VKM.

7 drejtorë dhe specialistë të Edi Ramës firmosën sipërfaqet, të tjerët ndoqën këta që kishin përgjegjësinë. Nëse ata do caktonin jo 26.500, por 30.000 metra katrorë, aq do bëhej.

Për dijeni, 5 familjet pronare kanë në total 66.000 metra katrorë, ndaj janë brenda.

Këtë mund ta sqaronim nëse do na pyesnin.

C

Ndryshe nga tabela e gatshme e Taulantit, se Jamarbër Malltezi kishte 1/64 e fisit Begeja, SPAK ka disa kontrata ku unë kam blerë gati 1.000 metra katrorë nga BP Begeja e më pas edhe mbi 1.000 metra katrorë nga Llagami, Saliaga dhe Alimehmeti.

Nëse do të kishte pastrim parash apo leje klienteliste, do kishim bërë grataçela 40-katëshe e me çmim të çmendur.

Nga ky projekt, publiku veç ka fituar:

-Mbi 2 mijë vende pune.

-Park të madh me mbi 2 mijë pemë.

-Kopsht/çerdhe më i mirë në Tiranë.

-Zona me ajrin më të pastër në Tiranë.

-Ndërtesa miqësore me natyrën.

-Faltore për besimtarët islamë.

-42 familje informale të sistemuara.

D

Mora përsipër tek familja ime ndryshimin e destinacionit?

A do isha ekspert në planifikim nëse nuk do dija se çdo qytet zgjerohet dhe nuk ka qytet në BE që të ketë ekip profesionist futbolli veç 1.8 kilometra larg qendrës?!

(Mançester City ka ndërruar 3 herë vendndodhje)

SPAK thotë që duhej ruajtur destinacioni sportiv. Po, është ruajtur deri në vitin 2013, kur Xhimi e ktheu në QS Kuq e Zi dhe luanim rregullisht basketboll. Ftuam Agustinin të vinte, por nuk pranoi. Në vitin 2013, plani e caktoi urbane dhe me lulishte. Bëmë park!

Fakti qakam qenë pjesë e grupeve këshillimore për planin para 12 vitesh, nuk është vepër penale, por krenari pasi asokohe vendosëm plot kushte mjedisore, të cilat për fat të keq nuk janë më sot.

(Isha për mjedisin e jo sportin dhe hartuam raport VSM me plot kushte).

3 inventare të bashkisë (njëra me firmë të Edi Ramës) shkruajnë se thuajse çdo mjedis, qoftë i shumësportëshit e qoftë futbollit, ishin ‘të zëna forcërisht’.

E

Po të kishim përdor Berishën, siç përdor pushtetin Edi Rama:

1. Nuk do zgjaste 3 vjet, por një ditë privatizimi i ndërtesave me tokë pronari.

2. Nuk do kishim paguar 800 mijë dollarë për baraka të zëna forcërisht, por do ishte paguar më lirë (ose me 1 euro si Bolinos).

3. Nuk do harxhonim 1 milion dollarë për Libeskind.

4. Do kishim bërë grataçela me vendas.

5. Do kishim nxjerrë informalët me dhunë. Këto tipare të zakonshme të Edi Ramës nuk mungojnë.

-Por e bëmë vetë dhe me shumë dashuri, prandaj morëm Libeskind, ndonëse ishte shtrenjtë (1 milion dollarë).

-Bëri projekt miqësor me mjedisin, jo kulla që zënë diellin dhe frymën.

-Financuam dhe ndërtuam kopshtin dhe çerdhen më të mirë në Tiranë. I hoqëm nga vetja afro 1 milion euro.

-Sistemuam 42 familje informale me banesë. Hoqëm nga vetmja 2500 metra katrorë ndërtime dhe 500 mijë euro, por nuk nxorëm askënd në rrugë! DASHURI

F

Prandaj më vjen keq që kjo dashuri m’u kthye me dhunë pa lidhje.

Pe duhej bërë aksion me 4 persona RRËMBIM PERSONI pa asnjë letër e pa lejuar t’i telefonohej familjarëve?

Kë kisha varë?

Nuk mbaj mend të kem marrë kurrë pagesa cash as nga ortaku i shoqërisë private që kemi në bashkëpronësi.

Asnjë lek nuk kam marrë kurrë nga fondet publike në jetën time.

Kam zhvilluar pronën private të trashëguar me dashuri e respekt për njerëzit dhe natyrën.

Pse bëjnë shfaqje dhune me arrest me rrëmbim personi pa më pyetur kurrë e pa sqaruar?

A nuk bie erë diktaturë ose politik?

Unë jam prind, profesor universiteti, ekspert, biznesmen.

E dua vendin tim pasi e kam demonstruar duke bërë zhvillim me dashuri dhe dua profesionin tim.

Jam i gatshëm të përballem pasi jam krenar me atë që kemi realizuar.

Ndaj të përballemi me argumente si njerëz të lirë.

Nuk e imagjinoj shmangien. Dorëzoj pasaportën dhe përballemi sa herë të doni në gjyq./ Syri Tv