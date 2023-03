Zbardhet dosja që ‘fundos’ kryebashkiakun Lefter Alla, zbulohen lidhjet e afërta me Aqif Koneshën që...

Lidhjet e kryebashkiakut të Bulqizës, Lefter Allas me administratorin e kompanisë fituese të tenderit të ujësjellësit, Aqif Kornesha sa vijnë dhe po faktohen.

Nga dosja hetimore e siguruar nga "Ora Neës" rezulton se gjatë hetimit prokurorët e SPAK-ut kanë kapur në një lokal Aqif Koneshën dhe Lefter Allën, ndërsa kanë faktuar dhe udhëtimet e tyre jashtë vendit.

Nga hetimet rezulton se “2AF” kompania e Aqif Koneshës është skualifikuar fillimisht nga gara dhe pas disa kohësh rezulton se ka bërë bashkim kompanish duke u shpallur dhe fituese për të realizuar punimet në ujësjellësin e këtij qyteti.

Pjesë nga dosja hetimore e SPAK-ut:

"Nga kqyrja e sistemit TIMS në lidhje me hyrje-daljet nga territori i RSH të shtetasit Lefter Alla evidentohet që shtetasi Lefter Alla në datë 16.04.2021, ka dalë nga territori i RSH me automjetin me Targë AA009XH. Ky automjet rezulton të jetë i regjistruar në emër të shoqërisë "2 AF ALBANIA GROUP".

Ndërsa në datë 09.03.2020, ka dalë nga territori i RSH, me automjetin me Targë AA594ZF, i cili është në pronësi të shoqërisë "2 AF ALBANIA GROUP". Në datë 09.03.2020, rezulton që bashkë me shtetasin Lefter Alla, të ketë udhëtuar në të njëjtin automjet edhe shtetasi Aqif Konesha, i cili është administratori i subjektit tregtar "2 AF ALBANIA GROUP"", thuhet ne dosje.

Në datën 03.03.2022, ora 10.20' konstatohen dy punëtorë të firmës "2 AF ALBANIA GRUP", duke punuar në rrugë tek Shëtitorja e Bulqizës. Ora 10.30' konstatohen te Shëtitorja e Bulqizës në afërsi të spitalit, duke kryer punime në lëvizje, një pjesë të ndaluara, automjeti tip Mercedes Benc ngjyra vishnje, me targa AA 316 DI, një automjet "Varisk" ngjyra e verdhë, një automjet tip "Kamionçin" ngjyrë e bardhë, me targa AA 604 DM, dhe automjeti tip "Citroen", ngjyra gri, me targa AA 901 RX, në lëvizje, si dhe disa tuba betoni, dhe shtylla betoni.

Konstatohet shtetasi Alban Konesha (vëllai i shtetasit Aqif Konesha) në automjetin me targa AA 952 RC, duke biseduar me drejtuesin e automjetit me targa AA 901 RX Ora 16.20' konstatohet shtetasi Lefter Alla, të dali nga Bashkia Bulqizë, ecën në këmbë për gati 10 metra dhe hyn në ambientet e brendshme te një lokali me mbishkrimin "Vip Beer". Ora 16.39' konstatohet shtetasi Aqif Konesha, i cili vjen me automjetin tip "Range Rover", ngjyra e zezë, me targa me targa AA 594 ZF, zbret nga automjeti dhe hyn te bar "Vip Beer".

Ora 16.42' dalin nga bar "Vip Beer", shtetasi Aqif Konesha, së bashku me shtetasin Lefter Alla, shtetasi Aqif Konesha hipën në drejtim të automjetit tip "Range Rover", ngjyra e zezë, me targa AA 594 ZF, kurse shtetasi Lefter Alla, hipën në sediljen e parë të automjetit. Automjeti vazhdon lëvizjen në drejtim të Qafës së Buallit ku ndalojnë, në automjet hipën në sediljen e pasme të automjetit shtetasi Alban Konesha, vazhdojnë lëvizjen në një rrugë të dytësore me çakull, dhe më pas hyjnë në një tunel, në Qafë të Buallit./oranews