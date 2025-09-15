Zbardhet dokumenti, PS depoziton zyrtarisht ndarjen e komisioneve Parlamentare!
Partia Socialiste ka depozituar zyrtarisht dokumentin me propozimet për ndarjen e Komisioneve Parlamentare.
Dokumenti iu është depozituar kryetarit të Kuvendit, me firmën e Taulant Ballës, Olta Xhaçkës, Eduard Shalsit, Ulsi Manjës dhe Evis Kushit.
Komisioni i Medias është ndarë ndarë në 3 pjesë dhe do t’i bashkohet atij të Jashtëm me Komisionin e Integrimit.
Sipas propozimit të PS, do të shtohet Komisioni Burimeve Natyrore, Komisioni për Turizmin dhe ai për Qytetarët, të cilat kryedemokrati Sali Berisha ka paralajmëruar që PD nuk do t’i votojë.
Tiranë, më .09.2025
Lënda: Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004, “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë”, të ndryshuar
NIKO PELESHI
Kryetar i Kuvendit