Zbardhet axhenda e Samitit të Berlinit në Tiranë, liderët që do të marrin pjesë

Kryeministri Edi Rama do të presë të hënën në orën 11:00 presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Olaf Scholz, presidentjen e Komisionit Evropian, Ursula von Der Leyen, presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel si dhe liderë të tjerë evropian dhe të Ballkanit Perëndimor.

Kjo vizitë do të jetë në kuadër të Procesit të Berlinit, që mbahet për herë të parë jashtë kufijve politikë të BE-së. Deri më tani është konfirmuar përfaqësimi në nivel të kryeministres Ana Bërnabiç ndërsa nuk ka ende një ndryshim plani për presidentin Aleksandër Vuçiç.

Gjithashtu është konfirmuar edhe takimi i kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Punimet e samitit nisin në orën 11:00 dhe kryeministri Edi Rama do të presë përpara kryeministrisë liderët evropianë dhe ballkanikë për të shkuar më pas tek Piramida e Tiranës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Fjala hapëse do të jetë nga kryeministri Rama, më pas nga Von Der Leyen dhe Michel. Më pas do të ketë takime të mbyllura që do të vijojnë deri në orët e pasdites dhe është parashikuar edhe mbajtja e një konference të përbashkët shtypi mes Ramës, Von Der Leyen dhe Michel, raportoi gazetarja.

Sakaq, ajo u ndal edhe tek vizita dy ditore e Macron, që sipas gazetares, do të zhvillojë disa takime me presidentin Bajram Begaj, kryeministrin Rama si edhe me zyrtarë të tjerë.

Agjenda e plotë e samitit

E hënë, 16 tetor

11:00 – Mbërritja, fotograti të liderëve me Pritësit e Samitit

Vendi: Piramida, Bulevardi “Deshmoret e Kombit”

11:30 – Fjala e hapjes (3 minuta)

H.E. Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë

H.E. Olaf Scholz, kancelar i Republikës Federale të Gjermanisë

H.E. Ursula von der Leyen, Presidente e Komisionit Evropian

H.E. Charles Michel, President i Këshillit të BE-së

12:00 – Sesioni I Punues: “Integrimi i Rajonit në Tregun Unik dhe përmirësimi i konvergjencës me BE-në”

Vendi: Salla kryesore e Piramidës

Formati: 1+2

Udhëheqësit dhe kryetarët e delegacioneve ftohen të kontribuojnë (3 minuta)

13:30 – Foto familjare

14:00 – Dreka e punës: “Marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe çështjet dypalëshe: Drejt një paradigme të re evropiane”

Vendi: Restoranti Padam

Formati: 1+0

Delegatët janë të ftuar të bashkohen në një zonë të veçantë brenda restorantit

15:30 – Sesioni II i Punës: “Mbështetja e Tranzicionit të Gjelbër dhe Dixhital në Ballkani Perëndimor: Sfidat dhe mundësitë për investime dhe rritje”

Vendi: Salla kryesore e Piramidës

Formati: 1+2

Udhëheqësit dhe kryetarët e delegacioneve ftohen të kontribuojnë (3 minuta)

16:45 – Përurimi i Kolegjit të Evropës, Tiranë

Përshëndetje nga znj. Federica Mogherini, Rektore e Kolegjit të Evropës, Znj. Ogerta Manastirliu, Ministre e Arsimit dhe Sportit, Znj. Majlinda Dhuka, Sekretare e Shtetit për Integrime Evropiane, Shef Negociator

H.E. Ursula von der Leyen, Presidente e Komisionit Evropian

H.E. Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë

Ora 17:30 – Nënshkrimi i Marrëveshjes Rajonale për Njohje Reciproke të Kualifikim profesional

Vendi: Piramida

17:45 – Konferencë e përbashkët për shtyp

H.E Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë

H.E. Olaf Scholz, kancelar i Republikës Federale të Gjermanisë

H.E Ursula von der Leyen, Presidente e Komisionit Evropian

Vendi: Piramida

18:30 – Ceremonia e hapjes së Piramidës

Video projeksion i Piramidës

Fjalimet (Kryetari i AADF, Përfaqësues i TUMO-s, Kryetar i Bashkisë Tiranë, Kryeministri Rama)

Shfaqje me dritë

Turne me guidë në Piramidë

Demonstrimi i Robotikës

Bashkëshortët e liderëve janë gjithashtu të ftuar t’i bashkohen kësaj ngjarjeje dhe turneut

19:30 – Fundi i eventit