Zbardhen detaje nga mbledhja/ Çfarë paralajmëron Bardhi në nisje të seancave në Kuvend

Detaje të reja janë zbardhur nga mbledhja e grupit parlamentar të PD-së.

Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi ka deklaruar se aksioni i opozitës do të vijojë edhe të hënën, me 15 janar.

Në nisje të seancave parlamentare Bardhi ka paralajmëruar protesta.

Ai është shprehur se kryeministri Edi Rama kërkon të eleminojë opozitën.

Ndër të tjera është diskutuar edhe për bashkimin e opozitës, ku Bardhi thekson se duhet të dalin në një front.

“Aksioni ynë do të vazhdojë dhe të hënën. Me datë 15 janar do të zhvillojmë protestë. Edi Rama po kërkon eleminimin e opozitës.

Do të përpiqemi të bashkojmë opozitën nën një front.

Po punojmë për një agjendë të përbashkët opozitare. I kemi ezauruar të gjitha fazat dhe mjetet e tjera”, mësohet të ketë thënë Bardhi.