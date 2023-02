Yuri Kim: Ka zyrtarë që s’po i zë gjumi nga frika se do të shpallen ‘Non Grata’ e do shkojnë në burg!

Ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim ështe shprehur e bindur se Reforma në Drejtësi po jep rezultate. E për të përforcuar këtë bindje të saj, në një intervistë në ‘Real Story’, Kim tha se ka zyrtarë që nuk po i zë gjumi pasi kanë frikë se do të jenë të radhës që do të shpallen ‘Non Grata’ ose do të shkojnë në burg. Për këtë, u ka bërë thirrje prokurorëve, gjyqtarëve, hetuesve të bëjnë punën e tyre pa asnjë hezitim.

"Tregojnë historinë e zyrtarëve të lartë të shqetësuar. Kam dëgjuar plot histori për njerëz që nuk i zë gjumi, duke vrarë mendjen nëse e kanë radhën ata për shpalljen tjetër non-grata apo për ndjekje penale.

Dhe nëse je i shqetësuar, me shumë gjasë ke arsye të forta për t’u shqetësuar. Dhe do t’iu thoja përsëri të gjithë prokurorëve, gjyqtarëve, hetuesve, bëni punën tuaj”, tha Kim.

Për ambsadoren, investimi më i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është reforma në drejtësi. Duke përmendur arrestimet e zyrtarëve të lartë në të shkuarën, Kim paralajmëron të tjera goditje.

“Po shohim ish-ministra, njerëz të fuqishëm, anëtarë të parlamentit, oficerë policie, politikanë, drejtues të krimit të organizuar, disa njerëz të biznesit, të dalin në gjyq dhe të shkojnë në burg. Disa prej tyre janë injoruar ndër vite dhe duhet kohë për të rindërutar çështjet, për të grumbulluar faktet”, shtoi Kim.

Nisur nga qëndrimi se SHBA nuk merret më me individët pasi i shpall ata “Non Grata” Kim në Report Tv nuk flet në emër për ish- kryeministrin Sali Berisha. Mirëpo, ka një mesazh kur thotë se PD nuk duhet të zvarritet pas së shkurës, por të kthehet në një forcë që shqiptarët t’i besojnë qeverisjen në të ardhmen.

‘Shpresa jonë është që Partia Demokratike do të përfaqësojë përsëri të ardhmen, do të jetë përsëri forca që do të jetë e aftë ta tërheqë Shqipërinë përpara, ta drejtojë përpara, jo pas”, shtoi diplomatja amerikane.

Duke u ndalur në marrëdhëniet politike, Kim thotë se ajo që e bashkon me qeverinë Rama janë vetëm raportet zyrtare, e jo personale.

“Marrëdhënia midis dy qeverive është shumë e fortë dhe pjesë e asaj marrëdhënieje është një marrëdhënie midis kreut të qeverisë dhe ambasadores amerikane. Dhe, përsëris, dua t’iu kërkoj njerëzve t’i largohen të vështruartit të këtyre marrëdhënieve si personale.

Nuk janë marrëdhënie personale. Janë marrëdhënie zyrtare. Dhe ajo që mund t’ju them është se kur kryeministri dhe unë diskutojmë një çështje që është me rëndësi për Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë, i realizojmë gjërat”, tha diplomatja.

Në fund, në një klimë biznesi gjithnjë e më të besueshme, ambasadorja amerikane në vendin tonë, Yuri Kim tha se investimet amerikane në vendin tonë janë rritur me dyfish në pak vite. Kjo për Kim është një tregues se Shqipëria po ecën në rrugën e duhur dhe se kjo është një nga arsyet se SHBA mund të shohë mundësinë e heqjes së vizave për Shqipërinë.