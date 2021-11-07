Yuri Kim jep njoftimin, delegacioni i larte amerikan vjen ne Tirane
Tre anetare te rendesishem te Kongresit Amerikan ndodhen ne Tirane per takime me lideret e shtetit shqiptar.
Lajmin e ka bere me dije ambasada amerikane ne Tirane permes nje postimi ne faqen zyrtare Twitter.
Ne njoftim thuhet se te henen, do te behet publike axhenda dhe temat e diskutimeve te delegacionit amerikan qe po qendron ne Tirane.
Postimi i ambasades:
"Kënaqësi e madhe të mirëpres anëtarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara Elissa Slotkin, David Valadao dhe Jake LaTurner në Tiranë për diskutime të rëndësishme me udhëheqësit shqiptarë.
Na ndiqni nesër për më shumë detaje!" Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim